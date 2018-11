Sfera Ebbasta e Taylor Mega | toccatine hot pubbliche dopo le spese nella boutique di lusso

Salmo racconta la sua 'rivincita' con Rolling Stone : 'Sfera Ebbasta? C'è stima da sempre' : Venerdì scorso è uscito l'attesissimo 'Playlist', il nuovo album di inediti di Salmo, che ha frantumato diversi record di streaming gia' nelle prime 24 ore [VIDEO]seguenti alla pubblicazione. A dare una grossa mano agli strabilianti numeri ottenuti dal progetto anche l'inaspettato featuring realizzato con Sfera Ebbasta, tutt'ora il brano più ascoltato del disco, capace di piazzarsi, nel giorno dell'uscita dell'album, al 67esimo posto della chart ...

Salmo frantuma i record di Sfera Ebbasta con il nuovo album Playlist : Le enormi aspettative per il nuovo album di Salmo, Playlist, diffuso on line e nei negozi di dischi venerdì scorso, sono state ampiamente rispettate. Sono infatti numeri da capogiro quelli fatti registrare sulle principali piattaforme di streaming musicale dal nuovo progetto di inediti, 13 per la precisione, del rapper sardo classe 1984. Playlist ha letteralmente frantumato il precedente record di ascolti in streaming per un album in 24 ore – ...

Sfera Ebbasta : Rockstar Popstar Edition sarà pubblicato a dicembre : Abbiamo la data! The post Sfera Ebbasta: Rockstar Popstar Edition sarà pubblicato a dicembre appeared first on News Mtv Italia.

Salmo - svelati a sua insaputa i 5 featuring misteriosi di 'Playlist' : c'è Sfera Ebbasta : Manca sempre meno all'uscita di 'Playlist', il nuovo progetto musicale di Salmo, probabilmente l'album di Rap italiano più atteso del 2018, nonostante di dischi rap nel nostro Paese quest'anno ne siano usciti veramente tanti, come ad esempio quelli di Nitro, Sfera Ebbasta, MadMan, Gemitaiz – che è anche in procinto di pubblicare l'ennesimo capitolo della sua serie di mixtape 'Quello che Vi Consiglio' – Gué Pequeno, MezzoSangue, Luché, Tedua, ...

FIMI Awards del 5 novembre : dal disco d’oro in una settimana per i Maneskin a J-AX e Sfera Ebbasta : Lunedì è sempre tempo dei FIMI Awards che decretano le certificazioni degli album e dei singoli più venduti della settimana. Tra gli album troviamo “Il ballo della vita” dei Maneskin, primo in classifica FIMI, che in una sola settimana si aggiudica il disco d’oro. Più di 25.000 copie vendute per questo nuovo lavoro che arriva dopo i primi due singoli “Morirò da re” e “Torna a casa” con cui sono primi in classifica da ben 5 settimane. Ai ...

La trap cala gli assi con i tour di Tedua e Sfera Ebbasta : Il rapper Tedua è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con il suo "Mowgli Winter tour 2018". Il giovane talento hip hop si prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti che lo ...

Sfera Ebbasta annuncia il nuovo Popstar Tour del 2019 : Grazie al suo sound riconoscibile e ad uno stile unico e inimitabile è riuscito ad imporsi nella scena mondiale, colmando un grande gap e riportando l'Italia a competere con il resto del mondo. Sfera ...

Sfera Ebbasta - il ‘trapper’ beccato a Milano in compagnia di Taylor Mega : Sfera Ebbasta continua a far parlare di sé. Il rapper, autodefinitosi ‘re de del trap’, esce dai canali musicali per buttarsi a piedi pari nella cronaca rosa. Sembra infatti che il 25enne di Cinisello Balsamo sia innamorato. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna che lo ha pizzicato in giro per Milano con una ragazza tutt’altro che sconosciuta: Taylor Mega, l’influencer 24enne data nelle settimane scorse vicina a Flavio ...

Sfera Ebbasta il re del della Trap ritorna per un nuovo tour : Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno (FIMI), e dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con il suo “Sfera Ebbasta Rockstar tour” che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, il rapper Sfera Ebbasta non intende fermarsi e a sorpresa annuncia lo“ Sfera Ebbasta – Popstar ...

Sfera Ebbasta e Taylor Mega - incontro romantico a Milano : è amore? : Sfera Ebbasta e Taylor Mega , amore in vista? Il re della trap tricolore e la modella e influencer sono stati visti in giro nella nottata milanese, subito dopo una romantica cena in un ristorante ...

Sfera Ebbasta - appuntamento hot tra il rapper e l'influencer Taylor Mega : il settimanale Diva e Donna che fa trapelare in rete alcune foto di Sfera Ebbasta , rapper di 25 anni molto famoso nell'ambiente musicale di oggi, e Taylor Mega, influencer di 24 anni che su Instagram ...

Assomusica a sostegno del Bonus Cultura : Baglioni e Sfera Ebbasta i più richiesti : ... anche ampliando gli strumenti di socializzazione e di Cultura di cui usufruire; lo confermano i dati illustrati sull'utilizzo del Bonus per i concerti e gli spettacoli dal vivo. « Per quanto ...

Sfera Ebbasta e la sua prima volta nei Palasport : Il fatto che sia ricoperto d'oro e di brillanti non fa più notizia. Diciamolo pure. E fa niente se poi indossa magliette da vero 'pink addicted' con Pikachu che nascondono, mica tanto, tatuaggi ...

Niente tappa comasca per Sferaebbasta Solo palazzetti per il Popstar tour 2019 : Ai fan sarebbe piaciuto rivederlo nei locali comaschi già questo estate ma le quotazioni di Sferaebbasta stanno volando e quindi farà Solo palazzetti anche per il tour Pop star tour che partirà il 17 ...