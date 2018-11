Sette capi che ancora non sapevate di volere tantissimo O forse sì

Bufale - allarme bis in Campania : colpite da brucellosi e tubercolosi. Già abbattuti Settemila capi : L?allarme è partito sette mesi fa. Ci sono segnali di nuovi incrementi delle infezioni da brucellosi delle Bufale. A marzo, l?Istituto zooprofilattico di Portici...

Il film da vedere venerdì 28 Settembre : Allegiant - terzo capitolo della saga Divergent : Tornano Tris e Quattro nel capitolo finale di The Divergent Series, saga cinematografica tratta dai romanzi di fantascienza di Veronica Roth. Allegiant è il film da vedere nella prima serata di venerdì 28 settembre: questa volta i protagonisti sono in fuga dalla città recintata e scoprono il mondo esterno, finendo in un misterioso complesso tecnologico, il Dipartimento di Sanità Genetica. film da vedere, 28 settembre: Allegiant, prima parte ...

Cittadini Settebagni citano Ama e Roma Capitale per restituzione 80% Tari : Roma – Trentatre’ Cittadini del quartiere Romano di Settebagni, con il supporto del comitato di quartiere e dell’associazione no profit Don Chisciotte, hanno citato Ama e Roma Capitale davanti alla commissione tribuTaria provinciale per ottenere la restituzione dell’80% dell’importo pagato per la Ta.ri. relativa a tutto il 2017 e alla prima meta’ del 2018. A generare il ricorso, la contestazione da parte dei ...

Roma : da 20 a 23 Settembre torna nella Capitale Runfest - festival atletica : Roma – Runfest, il grande festival del running e del benessere, torna a Roma dal 20 al 23 settembre. La sede e’ quella centralissima di Piazza del Popolo, che quest’anno accogliera’ il villaggio del running e il suo ricco palinsesto gratuito in equilibrio fra entertainment, salute e cultura. Un programma vasto che attende migliaia di partecipanti e che comprende iniziative per tutti i gusti e tutte le eta’, per ...

CATTIVISSIMO ME - ITALIA 1/ Streaming video del primo capitolo della serie (oggi - 15 Settembre 2018) : CATTIVISSIMO me, il film d'animazione in onda su ITALIA 1 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast i doppiatori: Max Giusti, Edoardo Stoppacciaro, alla regia Pierre Coffin. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:28:00 GMT)

Economia : domani Cottarelli presenta a Napoli 'i Sette peccati capitali' : 'L'Economia italiana è cresciuta poco negli ultimi vent'anni spiega Cottarelli Ha accelerato un po' nel 2017, ma hanno accelerato anche tutti gli altri paesi. Se fosse una corsa ciclistica, sarebbe ...

15-16 Settembre. Cherasco - Cn - Capitale Mondiale della Magia per due giorni - Cherasco - : Alle ore 23.00 Notte al Museo: il Museo della Magia di Cherasco resterà aperto fino alle ore 1.30 con spettacoli di Magia e grandi animazioni. Domenica 16 sarà possibile visitare il museo a partire ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 Settembre 2018 : Roberto capisce che Vera lo sta condizionando negativamente : Il Ferri deve dare suo malgrado ragione a Marina e affrontare il fatto che Vera è una presenza negativa nella sua vita. Giulia dà consigli a Ladi.

«Sono nata l'11 Settembre 2001 - da piccola per me era solo il mio compleanno. Poi ho capito» : Proprio mentre due aerei si schiantavano contro il World Trade Center , Matilde veniva al mondo. Una bimba come tutte, certo, ma nata in un giorno diverso dagli altri. 'Da piccola vedevo sempre il ...

Materadio - la festa di Rai Radio3 nella città Capitale europea della Cultura 21-23 Settembre con Max Gazzè : E poi spazio ai grandi spettacoli serali a cominciare dall'esibizione di un'icona del jazz moderno, il sassofonista americano Bobby Watson, che affiancherà il chitarrista jazz Dino Plasmatib e il ...