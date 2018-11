Serie C - daspo nei confronti di 37 tifosi del Catanzaro [DETTAGLI]

calcioweb.eu

Nelle ultime ore da parte del questore di Catania per 37 del, nelo un 35enne è stato denunciato dagli agenti della Sezione tifo della Digos etnea per violenza privata e minacce mentre gli altri 36 sostenitori del Calcio dovranno rispondere di danneggiamento aggravato in concorso. In particolar modo l'accusa è quella di avere danneggiato un autobus dell'Amt durante il tragitto per lo stadio e minacciato l'autista del mezzo pubblico e costretto a viaggiare con le portiere aperte e a disattivare il sistema di frenante di emergenza.