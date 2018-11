Serie B | Verona-Palermo | la partita in diretta tv su Rai Sport il 23 novembre

Serie B - Hellas Verona : la Curva Sud invita a disertare lo stadio contro il Palermo : La riconferma di Fabio Grosso sulla panchina dell'Hellas Verona è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La quasi totalità della tifoseria gialloblu infatti, era contraria alla fiducia accordata al tecnico romano dal presidente Maurizio Setti. La Curva Sud emette un comunicato Quella del presidente scaligero è stata una decisione che ha indispettito i tifosi, così la Curva Sud ha diramato un comunicato stampa nel quale, in attesa ...

Serie B - Palermo e Pescara super Verona - avvio in salita : Il presidente Setti, poco amato dalla piazza, ha dato all'ex campione del mondo Grosso un supplemento di fiducia. Anche il Chievo in Serie A non se la passa molto bene. Come si dice in questi casi: ...

Serie B - Verona : conferma per l'allenatore Fabio Grosso : L'Hellas Verona continuerà ad essere allenata da Fabio Grosso. Dopo la sconfitta 4-2 al Rigamonti contro il Brescia, la società stava pensando ad un suo esonero, ma dopo un'attenta riflessione hanno ...

Serie B : guida il Palermo - Verona in crisi - Brescia inarrestabile. Tutti i risultati e la classifica : del Palermo la vetta della classifica di Serie B. Nel big match di giornata, nel posticipo di ieri sera, i rosanero hanno fatto valere le legge della "Favorita" nello scontro diretto in alta quota ...

Serie B 12a giornata - il Brescia annichilisce l'Hellas Verona : Girandola di gol nel pomeriggio di Serie B : ben undici le marcature nei match tra Brescia-Hellas Verona , 4-2, e Cittadella-Venezia , 3-2,. Le rondinelle rifilano ben 4 gol agli scaligeri e fanno un ...

Serie B - Finotto mattatore : Cittadella-Venezia 3-2. Brescia-Verona 4-2 : Corini aggancia Grosso : Cittadella-Venezia 3-2: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Numeri e statistiche Serie B Brescia Verona Cittadella Venezia Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Brescia-Verona 4-2 - Cittadella-Venezia 3-2 : La domenica pomeriggio di B ci ha regalato due derby da fiato sospeso e ricchi di gol: quello del lago di Garda e quello Veneto. Brescia-Verona 4-2 - Un altro stop per il Verona, un'altra vittoria ...

Risultati Serie B diretta live - la classifica : rimonta Cittadella - il Brescia condanna il Verona [FOTO] : 1/54 Foto Claudio Grassi/LaPresse ...

Serie B - i risultati in diretta live della dodicesima giornata. Magia di Tonali - Brescia avanti 2-1 sul Verona : I tabellini Brescia-Verona 2-1 live 38' Donnarumma, B,, 43' Tonali, B,, 51' Caracciolo, V, Brescia, 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Ndoji, Tonali, Bisoli; Spalek; A. ...

Serie A - gli aggiornamenti LIVE sulle partite delle 15 : Gol Santander - Bologna in vantaggio a Verona [FOTO e VIDEO] : 4′ – CHIEVO-Bologna 0-1! Come non detto, Manganiello chiama al Var Orsato che, dopo aver visto l’azione, rettifica: decisiva la deviazione di un difensore cLIVEnse. Il gol di Santander è buono. Ouverture du score pour Bologna grâce à Santander !0-1 #ChievoBologna pic.twitter.com/imlo12NWJG — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 11 novembre 2018 2′ – CHIEVO-Bologna 0-0: annullato gol a Santander per ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...

Serie B - Brescia-Verona affidata a Ghersini. Cittadella-Venezia a Piccinini : TORINO - Sono state ufficialmente comunicate dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di andata di Serie B. Ecco l'elenco completo: ASCOLI - PADOVA ROS LUCIANO - MARGANI IV: ...

Serie B - Verona-Cremonese 1-1 : a Caracciolo risponde Arini : Il Verona sblocca subito con Caracciolo l'anticipo dell'11ª giornata, che vede l'Hellas impegnato contro la Cremonese di Mandorlini. I grigiorossi portano il risultato in parità intorno alla mezz'ora, ...

Serie B - Verona-Cremonese 1-1 : l’ex Mandorlini stoppa gli scaligeri al Bentegodi [FOTO] : 1/15 Foto Paola Garbuio/LaPresse 02 novembre 2018 Verona (vr) ...