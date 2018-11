Serie A Parma | Barillà torna ad allenarsi in gruppo

Serie A Parma - Gagliolo : «Ottimo inizio - avanti così» : Parma - "Sul piano personale sono soddisfatto del momento, anche per quanto riguarda il collettivo stiamo andando molto bene. Se mi aspettavo questo avvio? Sicuramente lo sognavo, siamo partiti ...

Video/ Torino Parma - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : Video Torino Parma , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie A, anticipo della 12giornata allo stadio Olimpico , 10 novembre, .

Serie A - Torino-Parma 1-2 : in gol Gervinho - Inglese e Baselli : un Parma che inizia a sognare l'Europa quello che sbanca questo pomeriggio il Grande Torino. D'Aversa porta a casa la terza vittoria in trasferta della sua stagione, trascinato da un Gervinho in ...

Torino-Parma 1-2 - Serie A : colpaccio dei ducali. Gervinho e Inglese decidono l’incontro : colpaccio del Parma che ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A e ha agganciato proprio i granata e la Fiorentina al settimo posto in classifica, a quota 17 punti. Grande prestazione dei ducali che confermano il loro ottimo avvio di campionato infilando il quinto successo. Succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 6′ con una rete di Gervinho che sfrutta ...

Serie A - il Parma prende il Toro per le corna : i gialloblu conquistano l’Olimpico [FOTO] : 1/52 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol - pagelle e tabellino del match : Torino-Parma, LA CRONACA– Il Parma espugna lo stadio Grande Torino e aggancia i granata in classifica. A quota 17 gli emiliani che impediscono agli uomini di Mazzarri di piazzarsi, momentaneamente, in zona Europa. Emiliani sul doppio vantaggio già prima della mezzora, grazie ad un avvio avvio di partita. Prima Gervinho (al minuto 9) poi Inglese […] L'articolo Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol, pagelle e tabellino del ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Torino-Parma : torna Soriano - diverse sorprese negli ospiti : Le formazioni ufficiali di Torino-Parma – È tutto pronto per il primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone e Fiorentina, adesso tocca a Torino e Parma scendere in campo. Tra i padroni di casa Mazzarri ha scelto di rimpiazzare lo squalificato Meitè con Soriano. diverse sorprese tra gli ospiti, con Bastoni schierato da terzino sinistro, Scozzarella in regia al posto di ...

LIVE Torino-Parma diretta - risultato in tempo reale Serie A : le probabili formazioni : Andrea Belotti Foto Getty Images© per SuperNews diretta Torino-Parma LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA Il secondo anticipo del 12° turno di Serie A è Torino-Parma , match che seguiremo LIVE dalle 15 : diretta e aggiornamenti del risultato in tempo reale . La sfida dell'Olimpico può ...

Serie A Torino-Parma - probabili formazioni e diretta dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: D'Aversa ARBITRO: Massa di Imperia IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251 La cronaca Classifica Serie A Serie A Torino parma Mazzarri d'aversa Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A Parma - D'Aversa : «Formazione? Ho dubbi in tutti i reparti» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida, in trasferta, al Torino. Questa l'opinione dell'allenatore sui granata: " Con il Torino s arà ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Con il Toro sarà una gara fisica» : Parma - " sarà una gara difficile ". Ne è consapevole Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida in trasferta al Torino. Questa l'idea dell'allenatore gialloblu sugli avversari: " ...

Serie A Parma - terapie per Dimarco e Sierralta : Parma - Seduta pomeridiana per il Parma , in vista del prossimo impegno di campionato. Il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta nel corso della quale la squadra ha svolto lavori di riscaldamento ...

Serie A Parma - personalizzato per Munari. Sierralta e Dimarco out : Parma - Il Parma è tornato ad allenarsi dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Frosinone . Nella seduta mattutina, Gianni Munari ha effettuato un lavoro personalizzato proseguito poi con ...

Risultati Serie A : poker Torino - pari tra Parma e Frosinone [FOTO] : 1/47 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 04 11 2018 Genova - (Italia) Sport ...