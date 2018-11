Serie A Cagliari | personalizzato per Klavan e Farias

Serie A Cagliari - Pisacane non si ferma più : Cagliari - Un mese e mezzo per stringere ancora i denti e vincere l'ennesima sfida che la sua vita, non solo calcistica, gli ha messo davanti. Fabio Pisacane si prepara ad una chiusura del 2018 ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Cagliari 2-2. Pavoletti e Ionita rispondono a Petagna e Antenucci : Finisce 2-2 il terzo anticipo della 12a giornata di Serie A 2018-2019 tra Spal e Cagliari. Un punto a testa per le due formazioni che hanno dato vita ad una partita vivace e ben giocata. La squadra di casa deve rimproverarsi per non aver saputo gestire il doppio vantaggio a venti minuti dalla fine. Petagna in avvio e Antenucci in contropiede avevano infatti messo in discesa la sfida per gli uomini di Semplici, che non sono riusciti a contenere ...