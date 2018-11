uominiedonnenews

: Serena Rossi nei Panni di Mia Martini, nella Fiction Rai, Mimì!: - UominiDonneNews : Serena Rossi nei Panni di Mia Martini, nella Fiction Rai, Mimì!: - CinguetteRai : @queenmarii1993 @vincenzogargiu1 @TvTalk_Rai @caterinabalivo Il direttore ha fatto il confronto fra due stagioni di… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Grande attesa per la serie Mimì pmamente in onda sulla Rai.interpreta Mia. Gli inizi della carriera e i tormenti interiori! Tutto quello che c’è da sapere! Dopo i successi riscontati dalle docu-in onore di grandi personaggi dello spettacolo italiano. “In Arte Nino” che ha raccontato la gioventù di Manfredi, e “Principe Libero” in onore di Fabrizio De Andrè, approda in tv la mini serie Mimì dedicata a Mia. LaMimì in onda pmamente sulle reti Rai, è stata prodotta da Casanova. L’attrice, cantante e conduttrice televisivaè pronta ad indossare idi Mia, una delle voci più belle della musica leggera italiana., da “Tale e quale Show” allaMimì Dopo il successo riscontratotrasmissione “Tale e Quale Show”, talent amato dal pubblico condotto da Carlo Conti, la fedeltà della voce ...