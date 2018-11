Sema 2018 | show a Las Vegas Il salone del tuning è sempre più spettacolare ed unico

Ciclocross - Europei 2018 : tripletta olandese al femminile. Annemarie Worst batte Marianne Vos e Denise BetSema - settima Alice Maria Arzuffi : Podio tutto olandese nella gara femminile Elite degli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Le padrone di casa hanno dominato questa rassegna continentale con la medaglia d’oro conquistata dalla 22enne Annemarie Worst, che si impone sulla grande favorita Marianne Vos e su Denise Betsema. Rimane invece giù dal podio la belga Sanne Cant, campionessa iridata in carica. Protagonista della gara anche l’azzurra Alice Maria Arzuffi, che ha ...

Sema 2018 - l'Hellephant da 1000 cv : Il Sema 2018 apre a Las Vegas , 30 ottobre - 2 novembre, e mette in scena uno spettacolo capace di attirare oltre 70.000 addetti ai lavori e 3.600 giornalisti da tutto il mondo. In fondo la ricetta ricorda quella dei migliori motoro show: tanto pubblico, ragazze provocanti, sgommate e ogni forma e , per, versione di accessorio per modificare la propria auto. Per fare ...

Dodge Supercharger Mopar - Al Sema 2018 con l'Hellephant - il V8 da 1.000 cavalli - VIDEO : Un applauso da far venir giù il teatro, e sulla scena cera solo una Dodge Super Charger del 1968. Lovazione a scena aperta è arrivata al momento di accendere il motore, soprannominato "Hellephant" (un gioco di parole a metà tra "hell", inferno, ed elefante): d'altronde, 1.000 CV fanno un bel rumore, specie dentro un Salone. Non un Salone normale, ma il Sema di Las Vegas, la Disneyland dellesagerazione in campo auto. 30 mila ...

Toyota - Tutte le showcar del Sema 2018 : La Toyota ha fatto le cose in grande per il Sema di Las Vegas, realizzando una serie di showcar basate sui principali modelli disponibili sul mercato: la nuova Corolla Hatchback, la Tundra e i nuovi allestimenti TRD Pro dei propri truck. Senza dimenticare, ovviamente, un doveroso omaggio alla sportiva Supra. Le interpretazioni della Corolla. In occasione del lancio commerciale della Corolla Hatchback sono stati chiamati in causa alcuni dei più ...

Lexus - Al Sema 2018 con le one-off basate su RC - ES - UX e LS 500 F Sport : Per l'edizione 2018 del Sema, la Lexus ha preparato una serie di importanti novità: l'evento è infatti l'occasione per mostrare in anteprima le nuove ES, UX e RC realizzando degli esemplari personalizzati. Inoltre, nello stand c'è spazio per la LC 500 Inspiration Series, per una versione personalizzata della LS F Sport e per la GS F Pace Car di Laguna Seca.La RC My 2019. Per presentare la RC è stata scelta la versione 350 F Sport, dando vita ...

Volkswagen - Al Sema 2018 con tre showcar su base Jetta : La Volkswagen ha scelto la nuova Jetta come base di partenza per realizzare le tre showcar dedicate al Sema 2018. La filiale americana della Casa tedesca ha collaborato con H&R, Air Design e Jamie Orr per creare tre variazioni sul tema, seguendo gli attuali trend del settore. La versione della H&R. La Jetta della H&R è basata sulla versione R-Line e adotta l'assetto Street Performance Coil Over, abbinato ai distanziali Trak+ ed ai ...