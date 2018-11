Selfless film stasera in tv 16 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 16 novembre 2018)è ilin tv venerdì 162018 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 10 settembre 2015 GENERE: Drammatico, Thriller, Fantascienza ANNO: 2015 REGIA: Tarsem Singh: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Matthew Goode, Michelle Dockery, Natalie Martinez, Victor Garber, Derek Luke, Sandra Ellis Lafferty, Teri Wyble, Griff Furst DURATA: 117 Minutiin tv:Damien Hale, un potente multimiliardario, scopre di avere un cancro incurabile. Uno scienziato senza scrupoli gli offre una soluzione. Per 100 milioni di dollari, attraverso un procedimento top secret, potrà trasferire i ...