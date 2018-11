Se mi cacciano faccio ricorso e chiedo io 100mila euro | oltre ai danni biologici e

huffingtonpost

(Di venerdì 16 novembre 2018) Elena Fattori, senatrice M5s che vorrebbe lottare per i principi originari del Movimento per questo derubricata nel ruolo di dissidente, ci tiene a precisare, parlando al Corriere della sera, che lei ieri non ha votato il decreto Genova perché stava male. "Avrei tanto voluto esserci al Senato per il voto sul decreto Genova e Ischia». Anche se avrebbe votato contro, come precisa.«La questione del condono di Ischia la sapete. È una schifezza. E mi sarebbe interessato capire cosa si diceva degli emendamenti sullo sversamento dei fanghi velenosi».Ma la Fattori non è solo allarmata dai contenuti della ora legge su Genova, ma dalla piega del confronto nei M5s.«Nel Movimento non c'è discussione. Non c'è più una sede dove si possa discutere di queste questioni. Siamo passati direttamente dalle riunioni fiume alle ratifiche. ...