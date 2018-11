Scuola | perché migliaia di studenti protestano contro il governo

Spagna - studentessa di 13 anni cacciata dalla Scuola perché indossa il velo islamico : E' accaduto in una scuola media di Murcia: la tredicenne si era presentata in classe con il velo islamico. Il dirigente scolastico l'ha cacciata, mentre i professori per punizione l'hanno riempita di compiti a casa.--A una studentessa di tredici anni di una scuola di Jumilla, nei pressi di Murcia, in Spagna, è stato impedito di frequentare le lezioni perché indossava il velo islamico. La decisione è stata assunta dai dirigenti dell'istituto ...

Scuola - docente da record : ecco perché è stata nominata Cavaliere della Repubblica : Un vero e proprio record: ben 41 anni di insegnamento alla Scuola media senza nemmeno un’assenza per malattia. Per la sua dedizione al lavoro, Maria Filippis, è stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: la cerimonia si è svolta lo scorso 4 novembre. Come sottolineato dal quotidiano ‘Repubblica’ di oggi, giovedì 8 novembre, l’insegnante di matematica è andata in pensione. Maria Filippis, ...

Scuola - docente da record : ecco perché è stata nominata Cavaliere della Repubblica : Un vero e proprio record: ben 41 anni di insegnamento alla Scuola media senza nemmeno un’assenza per malattia. Per la sua dedizione al lavoro, Maria Filippis, è stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana: la cerimonia si è svolta lo scorso 4 novembre. Come sottolineato dal quotidiano ‘Repubblica’ di oggi, giovedì 8 novembre, l’insegnante di matematica è andata in pensione. Maria Filippis, ...

La Storia non serve più a niente - nemmeno a Scuola. Vi racconto perché : di Fulvio Cammarano La questione dell’esclusione della traccia di Storia per il tema d’italiano, proposta dalla Commissione per la riforma dell’esame di maturità, ha fatto emergere ancora una volta il problema, ormai evidente, della perdita di centralità della Storia nella società contemporanea. Si tratta di una sorta di declassamento che sta avvenendo sia nell’ambito educativo, sia in quello più generale della formazione culturale della ...

Bimba di 4 anni - "a Scuola mi dicono cacca perché sono scura". Il padre posta il video su Fb : Un ritorno "razzista" al passato che non può non preoccupare. Certo nessuno si sogna, nemmeno in un Parlamento molto spostato a destra come questo, ma non tutto, nemmeno fra chi sta in maggioranza,, ...

"Mi chiamano cacca a Scuola perché sono nera"/ Video - bimba al padre : "Voglio essere bianca come gli altri" - IlSussidiario.net : "A scuola mi chiamano 'cacca' perché sono nera": Video sfogo choc di una bimba con il padre. "Voglio essere bianca come gli altri"

"Papà - perché sono nera? A Scuola mi chiamano cacca" : "Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca ...". I bambini sono crudeli, dirà qualcuno. Ma se una piccolina di 4 anni, scura di pelle, non vuole andare all'asilo e sogna di essere ...

Bimba di 4 anni : 'A Scuola mi dicono cacca perché scura'. E il padre posta il video su Fb : 'Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca, non voglio tutto marrone, voglio essere bianca come gli altri bambini'. Nelle ore in cui fa discutere il video del diverbio su un treno ...

Elena Santarelli a Domenica In parla della malattia del figlio : «Continua la chemio ma va a Scuola perché sono tutti vaccinati» : «Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso...

Bimba di 4 anni - "a Scuola mi dicono cacca perché sono scura". Il padre posta il video su Fb : "Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca, non voglio tutto marrone, voglio essere bianca come gli altri bambini". Nelle ore in cui fa discutere il video del diverbio su un treno della Circumvesuviana in cui una passeggera difende un immigrato cingalese dagli insulti razzisti di un giovane, ecco un altro filmato che tocca le corde dell'animo.Lo ha pubblicato su Facebook una settimana fa, ed è stato ripreso ...

Scuola/ Lezione di storia (ed esame di Stato) - ecco perché il Regno Unito è meglio dell'Italia : E' vero che togliere il tema di storia dalla nuova maturità svaluta la disciplina? Prima di rispondere sarebbe utile riflettere su come si fa in Gran Bretagna. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Nuova maturità, tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia, di F. FoschiSCUOLA/ Il Miur: nuovo esame di Stato, ecco come (non) cambia la didattica, di E. Acerra

Scuola/ Perché l'alternanza dà fastidio al sistema? : l'alternanza SCUOLA lavoro ha un impatto sulla normale prassi della didattica che non poteva rimanere uguale a zero, per questo è stata tolta, secondo ROBERTO VICINI(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ l'alternanza non è sfruttamento, ma educazione alla vita attiva, di R. PellegattaSCUOLA/ Alternanza, un inganno che fa male agli studenti (e bene a qualcun altro), di F. Morri

Scuola - addio allo studio della storia e dell’arte : ecco perché siamo un Paese senza futuro : Dalla riforma che ha investito lo studio della storia dell’arte nei licei e negli istituti tecnici e professionali alla recente decisione di eliminare la traccia di storia dalle tipologie del tema dell’esame di maturità, il nostro è un Paese che attraverso la Scuola sta dicendo addio al proprio futuro.Continua a leggere

Scuola/ Formazione iniziale - ecco perché Bussetti ha ragione (ma solo a metà) : Bussetti ha detto di voler abolire il Fit. Sarebbe una buona idea. Insieme a una riforma della laurea dedicata. La parte debole della proposta è il concorso. ANTONINO PETROLINO(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Decreto 59 e "Buona SCUOLA" a braccetto per salvare i nuovi prof, di M. CampioneSCUOLA/ Via l'abilitazione senza abbandonare il tirocinio, ecco come fare, di F. Foschi