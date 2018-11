Scuola | in piazza in tutta Italia 100 mila studenti

Scuola - Rete e UDU : ‘Governo - non è cambiamento - è repressione’ - il 16 novembre studenti in piazza : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Decreto Sicurezza e alla manifestazione che verrà organizzata in segno di protesta il prossimo 16 novembre. Rete studenti e UDU: approvato Decreto Sicurezza, non è cambiamento, è repressione. Il 16 novembre studenti in piazza UDU – Mentre Luigi Di Maio straparla di investimenti in istruzione quando sulla legge di bilancio ci sono solo tagli, ...

Milano - genitori e bambini in piazza : «Sala - la Scuola Confalonieri aspetta da due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano, contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

Scuola - studenti in piazza in tutta Italia contro il governo : Primo sciopero generale della Scuola al tempo del governo gialloverde. Lo ha indetto l'Unione degli studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento ...

Scuola : studenti in piazza a Torino per il cambiamento : ANSA, - Torino, 12 OTT - Centinaia di studenti sono scesi in strada, a Torino, per protestare "contro razzismo, finto governo del cambiamento e disuguaglianze". Il corteo, promosso dagli studenti ...

Scuola - studenti in piazza in trenta città : "Ribalteremo il governo del cambiamento" : Da Monza a Milano, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scendono in piazza per protestare contro l'esecutivo: "Serve una scossa!" lo slogan scelto per l'iniziativa

Sciopero Scuola - studenti in piazza : “ribalteremo Governo“/ Cortei a Roma e in 30 città : “tagliati 8 miliardi” : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Scuola - studenti in piazza in tutta Italia per il diritto allo studio e contro i tagli : Prima manifestazione del nuovo anno scolastico. Cortei e sit-in in molte città. A Roma i ragazzi sfilano fino alla sede del ministero in viale Trastevere

Scuola - studenti in piazza in 50 città : 7.50 Sciopero generale della Scuola indetto dagli studenti e cortei in 50 città. L'Unione degli studenti, che ha indetto lo sciopero, annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della Scuola. "In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambiamento reale per i giovani. Scuole e università saranno in stato di agitazione permanente",affermano le associazoni promotrici. Nel ...

"La Scuola in Piazza!" - gli istituti scolastici bergamaschi tornano nel nome della scienza : ... le immagini e i sopralluoghi di Polizia Scientifica" curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato , che racconterà i fatti principali di cronaca nazionale attraverso le ...

Al via Bergamo Scienza : un palcoscenico per le meraviglie della scienza dalle ultime notizie dal mondo della ricerca alla Scuola in piazza : Sabato 6 ottobre prende il via la XVI edizione di Bergamoscienza, il festival di divulgazione scientifica, che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza con ben 160 eventi, tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre. ultime notizie dal mondo della ricerca, segreti svelati, miti da sfatare e pregiudizi da superare, tecnologie innovative ed esperimenti coinvolgenti presentati a un ...

Morto sulla scala antincendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una Scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...