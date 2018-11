Scopre un tumore in gravidanza | nonostante la chemio mette al mondo il suo bimbo

Shirley Hellyar - l’attrice di Netflix Scopre di avere un tumore e muore dopo aver raccolto i fondi per il suo funerale : Stava festeggiando il suo 40esimo compleanno con le amiche in un locale di Newcastle quando all’improvviso si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. L’attrice Shirley Hellyar ha scoperto così di essere malata di cancro e di avere solo poche settimane di vita. Protagonista del film di Netflix “Il re dei fuggitivi” uscito il 9 novembre e nota sul piccolo schermo, la donna ha deciso di aprire subito una raccolta ...

Michigan - Scopre un cancro per una chiazza in testa/ Tumore mammario metastatico : dal parrucchiere la scoperta : Una donna del Michigan ha scoperto di avere un cancro mammario metastatico dal parrucchiere quando le è stata mostrata una chiazza simile a una bruciatura. La storia di Patty Bolle.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Isabella Scopre di avere un tumore e lo racconta attraverso un fumetto : A 29 anni Isabella Di Leo scopre di avere un tumore o 'un ospite' come lei stessa lo definisce. La donna è nata a Milano, ma vive a Gorgonzola con il proprio compagno. Un anno fa i medici le hanno comunicato la presenza di un tumore al seno e da lì la sua vita è cambiata radicalmente. Isabella lavora come grafica pubblicitaria, ma il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di realizzare fumetti: il cancro al seno l'ha spinta a mettere in ...