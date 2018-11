Sclerosi multipla | positivi risultati dal trattamento endovascolare della CCSVI

La storia di Alessandro : dalla Sclerosi multipla al sogno delle Olimpiadi 2020 : Un obiettivo è un sogno con una data: e la data di Alessandro Cresti, 28 anni, di Sinalunga (Siena) è il 2020, anno elle paraOlimpiadi in Giappone. Il ragazzo potrebbe infatti essere convocato come ciclista a questa manifestazione mondiale, una rivincita dopo che per anni ha lottato contro la sclerosi multipla da cui e’ stato colpito all’età di 25 anni. Un dramma per lui che aveva idee e programmi diversi per la sua ...

Ivan Cottini - il ballerino che combatte la Sclerosi multipla con la danza : Forte, coraggioso e con una passione per la danza che va oltre la malattia: Ivan Cottini è il ballerino che sfida la sclerosi multipla ballando. Originario di Urbania, piccolo comune nelle Marche, oggi ha 34 anni, ma ne aveva solamente 27 quando gli fu diagnosticata la terribile malattia. All’epoca faceva il modello e la sua carriera era in ascesa, poi una mattina si è svegliato con un disturbo all’occhio sinistro e da allora la sua ...

Sclerosi multipla - con la terapia in 8 giorni il paziente ‘dimentica’ la malattia : Nel corso degli anni la terapia per la cura della Sclerosi multipla è notevolmente cambiata grazie all’introduzione di nuovi farmaci: la gestione del trattamento oggi si adatta allo stile di vita del paziente e “permette di avere un ottimo controllo della malattia, di curare il paziente in maniera limitata nel tempo ma con effetti di azione che possono durare a lungo, addirittura anni dopo la somministrazione del trattamento”. ...

Presentati i risultati di una ricerca sull’efficacia del trapianto di cellule staminali nella Sclerosi multipla : Al Congresso dell’ECTRIMS sono stati Presentati i risultati di uno studio che ha valutato l’efficacia del trapianto di cellule staminali in casi di sclerosi multipla con un livello particolarmente elevato di attività della malattia. Le evidenze raccolte confermano l’efficacia della procedura. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la ...

Sclerosi multipla : i livelli di ferro correlati alla disabilità ed alla progressione della malattia : Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Radiology ha scoperto che la valutazione delle differenze nell’accumulo di ferro della materia grigia profonda del cervello utilizzando una tecnica particolare di risonanza magnetica (MRI) può aiutare ad identificare i pazienti con Sclerosi Multipla (SM) a maggior rischio di progressione della malattia e disabilità. Attualmente, i medici usano le misurazioni dell’atrofia ...

Nicoletta Mantovani - moglie Pavarotti : news sulla Sclerosi multipla e il fidanzato : Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti, che fine ha fatto? Come sta oggi e chi è il nuovo compagno Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Pavarotti, si lascia intervistare dal settimanale Grazia. Alla rivista, la signora rivela il suo attuale stato di salute, una malattia oggigiorno più che comune, la sclerosi multipla. “Quando ho ricevuto la diagnosi avevo […] L'articolo Nicoletta Mantovani, moglie Pavarotti: news sulla sclerosi ...

Farmaci : studio confronta 2 anti-Sclerosi multipla - pari efficacia : I due Farmaci orali per il trattamento della sclerosi multipla recidivante remittente teriflunomide e dimetilfumarato sono “assolutamente sovrapponibili in termini di efficacia“. È quanto emerge da uno studio di comparazione indipendente condotto dal Centro sclerosi multipla del Policlinico di Catania, al quale hanno preso parte anche altri centri siciliani, calabresi, napoletani e romani. “Quello che abbiamo potuto osservare a ...

Farmaci : Dorigo (Novartis) - presto terapia pediatrica anti-Sclerosi multipla : Novità nella terapia contro la sclerosi multipla. Novartis ha recentemente annunciato la pubblicazione sul ‘New England Journal of Medicine’ di uno studio che dimostra il significativo beneficio dell’utilizzo di fingolimod in bambini e adolescenti. “Siamo felici che questo innovativo trattamento, il primo farmaco orale per la sclerosi multipla recidivante e remittente, con 10 anni di esperienza, possa essere presto reso ...

Cleo - l’app per i malati di Sclerosi multipla che mette al centro il paziente : Si chiama Cleo ed è disponibile gratuitamente sia per iOs che per Android. È un’applicazione pensata per supportare le persone con sclerosi multipla nella loro vita quotidiana. A svilupparla Biogen Healthcare Solutions, divisione creata per offrire soluzioni digitali per chi soffre di malattie neurologiche e che fa capo a Biogen, azienda da 40 anni all’avanguardia nell’ambito delle biotecnologie applicate alle neuroscienze, che ...

Arriva Cleo - app per pazienti con Sclerosi multipla : Una chat con un infermiere qualificato, un diario personale per tenere traccia della propria salute e per condividere le informazioni con il medico curante. E poi consigli, notizie aggiornate, e un ...