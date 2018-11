Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | controllo positivo a Beaver Creek | confermate le gare

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi è sfida Hirscher-Kristoffersen. Gli azzurri vogliono essere protagonisti : La cancellazione del gigante di Soelden ha portato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ad aprire i battenti a Levi, dove è in programma domenica uno slalom. Saranno dunque i rapid gates ad aprire la stagione e ci sarà subito il duello a distanza tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. I due sono i grandi favoriti per la vittoria finale e sul tracciato finlandese comincerà una sfida che continuerà lungo tutta la stagione. Due vittorie ...

Sci alpino : gli slalomisti azzurri sono a Levi. Moelgg : “Fisicamente sono nelle condizioni ottimali” : Tutto pronto per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto riguarda gli uomini, visto l’annullamento del gigante di Soelden per maltempo, quello di Levi, con lo slalom speciale, sarà l’esordio: da scoprire dunque la condizione dei migliori interpreti delle discipline tecniche. sono arrivati in terra finlandese i sei azzurri pronti alla gara di domenica: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, ...

Sci alpino - la FIS dà il proprio ok per la tappa di Beaver Creek : positivo il controllo sulla neve della Birds of Prey : Beaver Creek, c’è l’ok della FIS: sulla Birds of Prey tre gare maschili di Coppa del Mondo dal 30 novembre al 2 dicembre Dopo l’ok per Killington, arriva anche quello per Beaver Creek. La FIS ha effettuato il controllo sulla neve della Birds of Prey comunicandone l’esito positivo e il consueguente annuncio che le gare in programma saranno regolarmente disputate. L’appuntamento in Colorado è fissato per venerdì ...

Sci alpino - domenica va in scena lo slalom maschile di Levi : le parole degli azzurri in gara : Anche gli slalomisti arrivati a Levi, Moelgg impaziente di confrontarsi con i suoi avversari in Coppa del Mondo Dopo dieci giorni di allenamento nella vicina pista svedese di Kabdalis, il sestetto dei slalomisti composto da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger ha raggiunto la località finlandese di Levi per il primo appuntamento stagionale di Coppa del mondo di domenica 18 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi riparte la sfida al trono di Mikaela Shiffrin : Tutte contro Mikaela Shiffrin. riparte la Coppa del Mondo di slalom femminile e lo fa nello stesso modo in cui è finita la scorsa. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Dopo l’avvio di stagione (dimezzato per colpa del maltempo) di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per la seconda tappa del suo calendario. Dal ghiacciaio austriaco del Rettenbach, infatti, si arriva a Levi, in Finlandia, per i primi due slalom speciali dell’annata. Si inizierà, come consuetudine, con la prova femminile nella giornata di sabato, nella quale la dominatrice delle ultime stagioni, Mikaela ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Chiara Costazza ed Irene Curtoni - le due veterane di riferimento nel gruppo di slalom : Dopo la prima gara di Soelden, torna finalmente in pista la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, con la trasferta in terra finlandese per il primo slalom speciale della stagione di Levi (clicca qui per programma e tv), in programma nella giornata di sabato. Dopo il buon esordio con la piazza d’onore conquistata da Federica Brignone nel gigante di apertura, purtroppo, ci attendiamo meno soddisfazioni nella prima prova tra i pali stretti di ...

Sci alpino - Chiara Costazza fiduciosa in vista dell’esordio a Levi : “Queste neve mi avvantaggia” : Meteo non così favorevole a Levi (Finlandia) in questi giorni che ci separano dalle ripresa della Coppa del Mondo di sci alpino che avrà in serbo due slalom: le ragazze gareggeranno sabato 16 novembre e i ragazzi il giorno seguente. Pioggia e nebbia però stanno caratterizzando questo avvicinamento e ciò non favorisce di sicuro gli atleti presenti. Saranno cinque le azzurre in questo appuntamento tra i pali stretti: Irene Curtoni, Chiara ...

Sci alpino - sabato lo slalom femminile a Levi : cinque le azzurre impegnate in gara : Piove sulla Black Levi e le temperature sono alte, Costazza pronta per l’esordio nello slalom di sabato Giornate uggiose a Levi, dove sabato 16 novembre riprende la Coppa del mondo di sci alpino con uno slalom femminile (prima manche alle 10.15 e seconda alle 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport), seguito il giorno successivo dallo slalom maschile con gli stessi orari. Il meteo non sta riservando grandi giornate alle protagoniste ...

Sci alpino - i favoriti della Coppa del Mondo di slalom maschile. Sarà ancora sfida Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen : Un trono per due. La Coppa del Mondo di slalom maschile è ormai prossima ad iniziare e domenica ci Sarà la prima gara dell’anno a Levi. Anche in questa stagione tutto sembra far presagire ad un duello a distanza tra l’austriaco Marcel Hirscher e il norvegese Henrik Kristtoffersen. Sono assolutamente loro i grandi favoriti per conquistare la Sfera di Cristallo al termine della stagione e Sarà una sfida che con ogni probabilità non si ...

Sci alpino - Slalom Levi 2018 : gli orari delle due gare e come vederle in tv. Il programma completo : Nel weekend del 17-18 novembre si disputeranno gli Slalom di Levi, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna finalmente sulla neve dopo l’antipasto di Soelden, tra l’altro andato in scena esclusivamente con il gigante femminile. In Finlandia si entrerà nel vivo della stagione che da questo momento proseguirà in maniera incessante per tutto l’inverno, si incomincia a fare sul serio e si preannuncia ...

Sci alpino - Sofia Goggia si racconta : “L’infortunio - il rientro - gli obiettivi - la nuova visione” : Sofia Goggia è ancora alle prese con la doppia frattura al malleolo esterno della caviglia destra, un infortunio patito lo scorso 19 ottobre in allenamento a Hintertux e che la costringerà a saltare la prima parte della stagione. La Campionessa Olimpica di discesa ha tolto le stampelle soltanto per qualche istante per scattare una fotografia da pubblicare sui social network e poi si è raccontata in un’intervista rilasciata a Tuttosport: ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Stefano Gross la punta dell’Italia in slalom. Continuità di rendimento cercasi per lottare con i big : 11 Gennaio 2015, questa è la data della prima ed unica vittoria di Stefano Gross in Coppa del Mondo. Lo slalomista di Pozza di Fassa non è più riuscito da quella gara di Adelboden a salire sul gradino più alto del podio. Quella fu una stagione davvero eccezionale, visto che Gross fu secondo a Wengen e Schladming e tutto sembrava portare alla definitiva esplosione di un possibile campione tra i “rapid gates“. Da quel momento, però, ...

Sci alpino - brutto infortunio Johanna Schnarf : frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra : Copper Mountain, brutto infortunio per Johanna Schnarf, già operata a Vail. Presto il rientro in Italia brutto incidente per Johanna Schnarf, 34enne finanziera di Valdaora, velocista di punta della Nazionale femminile. Ieri, durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è caduta, procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La sfortunata Azzurra è già stata operata, nella notte italiana, presso ...