Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana pattano una partita da ricordare per tantissimi anni a venire : Fino a questo momento, la partita più spettacolare dell’intero match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana è la sesta, appena conclusa. I due campioni hanno mostrato perché, ad oggi, nessuno sa giocare a Scacchi meglio di loro: si sono dati battaglia per ottanta mosse, sei ore e mezza, e alla fine hanno deciso che questo sesto incontro non dovesse, ancora una volta, avere un vincitore. Al giro di boa ci si va sul 3-3. Carlsen, dopo 1. d4 e ...

Scacchi - Mondiale 2018 : dalla quinta del match Carlsen-Caruana spunti di gioco tagliente : Una patta diversa. La quinta partita del match Carlsen-Caruana ha portato in dote questo al mondo degli Scacchi. Una specie di risveglio, dopo due partite che hanno offerto davvero poco materiale interessante. Il merito va in buona parte all’italoamericano, che tirato fuori una linea particolarmente tagliente della Difesa Siciliana. Proprio quest’apertura sembra essere diventata una sorta di pallino del norvegese con il Nero: nella ...

Suona l'ora della sesta partita del match valevole per il titolo Mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l'italoamericano, a Londra, si trovano sul punteggio di parità assoluta, 2,5-2,5, a seguito di cinque patte. Facciamo un rapido riassunto della situazione: nella prima partita Carlsen ha avuto, con il Nero, una grandissima opportunità di passare immediatamente in vantaggio, ma non l'ha saputa ...

Scacchi - Mondiale 2018 : quinta patta tra Carlsen e Caruana - ma stavolta s’è visto qualcosa di diverso : Anche se è arrivata la quinta patta tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana nel match valido per il titolo Mondiale di Scacchi in corso a Londra, c’è stato qualcosa di differente nello svolgimento della partita odierna, soprattutto confrontandola con le due blande patte precedenti il secondo giorno di riposo. L’italoamericano, con il Bianco, ha aperto ancora con 1. e4, e il norvegese lo ha portato verso la terza Difesa Siciliana della ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, gara-5 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo aver pareggiato le prime quattro partite e avere osservato un giorno di riposo, i due fenomeni della scacchiera tornano a sfidarsi a Londra (Gran Bretagna) in un incontro fondamentale che potrebbe indirizzare l'intera rassegna iridata: vincere oggi permetterebbe di portarsi in vantaggio sul 3-2 nella serie di dodici ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, gara-5 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo aver pareggiato le prime quattro partite e avere osservato un giorno di riposo, i due fenomeni della scacchiera tornano a sfidarsi a Londra (Gran Bretagna) in un incontro fondamentale che potrebbe indirizzare l'intera rassegna iridata: vincere oggi permetterebbe di portarsi in vantaggio sul 3-2 nella serie di dodici ...

Dopo il secondo giorno di riposo, è pronta a ripartire la caccia al titolo Mondiale di scacchi: Magnus Carlsen lo sta difendendo, Fabiano Caruana sta tentando di andarselo a prendere. A Londra, alle ore 16, avrà luogo la quinta partita di una sfida ancora in parità, sul 2-2, per effetto di quattro patte. Se la prima partita, da sola, è durata 7 ore e 115 mosse prima che venisse siglata l'equa divisione del punto, le altre tre non sono ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - l’apertura Inglese e la cautela nel prendersi dei rischi : Oggi si osserva il secondo giorno di riposo previsto nel calendario del match valido per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il Campione del Mondo e il suo sfidante si trovano sul punteggio di 2-2, derivato da quattro patte con un’unica occasione per il norvegese di prendere un vantaggio, nella prima partita. Come è già successo due anni fa nel corso del match Carlsen-Karjakin, questa prima sequenza di patte ...