Sanità | Coletto | attenzione ad antibiotici | cura può essere peggiore del male 2

Sanità : Coletto - attenzione ad antibiotici - cura può essere peggiore del male (3) : (AdnKronos) - “Ciascun cittadino – raccomandano i tecnici della Direzione Regionale Prevenzione - può fare molto per contribuire alla lotta contro la resistenza agli antibiotici, utilizzandoli solo quando strettamente necessari e secondo le indicazioni del medico. Gli antibiotici non sono efficaci c