Salvini | «Vorrei godermi Napoli da turista e vedere il San Paolo»

Salvini : ''Il Pd Trentino? Forse è meglio chiamare 'Chi l'ha visto'''. E sul voto del 21 ottobre : ''Non mi basta vincere - vorrei stravincere'... : TRENTO . "Il Pd in Trentino? Bisogna guardare Chi l'ha visto", Matteo Salvini non ha risparmiato le battute nei confronti degli avversari del centrosinistra autonomista . Ieri l'instancabile leader ...

Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse a elezioni con M5s" |"Flat tax per pochi" : La situazione del Paese "è da piangere", il reddito di cittadinanza "una barzelletta". Nel Def "non c'è nessuna misura del programma del centrodestra. Anche la Flat tax è per una platea troppo ristretta. E' impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede ilprogramma di M5s", ha detto il leader di FI

Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni col M5S" - : Il leader di Fi alla convention degli azzurri a Milano parla della manovra e dice: "Mancano riduzione tasse e misure per giovani", il reddito di cittadinanza "è una bufala". Sul Monza: "Squadra ...

Berlusconi : "Salvini? Non vorrei andasse alle elezioni con M5s" : Il leader di Forza Italia è intervenuto alla convention organizzata dalla Gelmini a Milano: "Il reddito di cittadinanza è una barzelletta"

Berlusconi : non vorrei Salvini con M5s a prossime elezioni : 'Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di avere quasi sottomesso i 5 stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi alle prossime elezioni con i 5 stelle'. Così ...

Berlusconi : 'Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni con il M5s' : La flat tax prevista dal programma di centrodestra "è un cambiamento drastico del sistema fiscale, dovunque applicata ha avuto risultati fantastici per l'economia, ma qui di flat tax non c'è nemmeno ...

Berlusconi : non vorrei Salvini con M5s a prossime elezioni : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di avere quasi sottomesso i 5 stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi alle prossime elezioni con i 5 stelle". Così il leader FI, Silvio Berlusconi, durante il suo intervento alla convention azzurra a Milano. "Non credo a quello che alcuni di noi paventano - si affretta ad aggiungere - Ma è impossibile ...

Berlusconi : 'Non vorrei che Salvini andasse a elezioni con M5s' : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero erroneo di aver quasi sottomesso i 5 Stelle, di andare avanti e presentarsi l'anno prossimo alle elezioni con loro". Lo ha detto ...

Fi - Berlusconi 'La Lega è nemica del lavoro. Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni con i 5Stelle' : Torna in scena alla convention di Forza Italia a Milano, Silvio Berlusconi. Lo fa sferrando un attacco ai 5 Stelle, come di consueto. Ma lanciando anche strali contro l'alleato leghista: 'Non passerà ...

Silvio Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni con M5S" : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di aver quasi sottomesso i Cinque Stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi l'anno prossimo alle elezioni con i Cinque Stelle". Così Silvio Berlusconi intervenendo alla convention di Forza Italia di Milano."Non credo a quello che alcuni di noi paventano - ha aggiunto -. Ma è impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede il ...

Salvini : Di Maio? Vorrei abolire povertà per decreto ma non riesco : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse