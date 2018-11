Salvini tuona contro l’EU | “Sanzioni? L’Italia insorgerebbe | Francia | Spagna e Germania

blogitalia.news

(Di sabato 17 novembre 2018)non ci sta el’UE, “Bruxelles si comporti come ha fatto cono l’Italia insorgerà” “Vogliono sanzionarci, ma questo finirà per essere un danno più per la Ue che per noi. Sono dei pazzi se davvero apronoil nostro Paese la procedura d’infrazione.ro 60 milioni di italiani”. Così il ministro dell’Interni e leader della Lega, Matteo, in due colloqui con Messaggero e Stampa. “Dovrebbero usare il buon senso, quello che hanno usato per lae lache hanno violato la regola del 3 per cento del deficit sul Pil. Anche lada anni è in surplus commerciale”, osserva. “Se l’Europa crede di poter rivivere il film del passato, quello di un’Italia subalterna, con governi sempre pronti a dire di sì a qualsiasi diktat targato ...