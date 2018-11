Salvini | sulle forze dell' ordine che servono ti #diamoinumeri

huffingtonpost

(Di venerdì 16 novembre 2018) Dopo la mortea giovane Desirée nel quartiere San Lorenzo a Roma, si è aperta una forte polemica, non nuova, relativa alla presenzasul territorio. Il nostro sindacato denuncia da anni questa situazione nel totale disinteresse di chi ha responsabilità amministrative e politiche. I numeri, non le chiacchiere, sono impietosi: da 88 poliziotti in forza al Commissariato San Lorenzo nell'anno 2000 siamo arrivati oggi a 65 operatori. Tutto questo ha coinciso inevitabilmente con l'aumento del degrado e dei reati in quel quartiere. Anche per questo, stufi di assistere alle promesse e alle passeggiate di questo o quel politico che, oggi come ieri, annuncia risorse per la sicurezza e nuovi agenti in piazza, salvo poi presentare leggi di bilancio che razionalizzano e penalizzano le lavoratrici e i lavoratori in divisa, abbiamo lanciato una campagna ...