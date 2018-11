Salvini sugli inceneritori e Acosta riammesso alla Casa Bianca

Riforma pensioni : Salvini : 'Quota 100 non comporterà tagli sugli assegni' : "Sulla Legge Fornero leggo cose incredibili. Non c'è alcun taglio, alcuna penalizzazione", lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha reso nota la sua relazione che ipotizza tagli sugli assegni previdenziali che vanno dal 5 al 30 % per tutti coloro che, a partire dal 2019 usufruiranno del sistema della Quota 100. Per Salvini non ci saranno penalizzazioni Per il vicepremier della Lega, ...

Salvini «allibito» dai toni di Di Maio sugli inceneritori «Servono». «Una ceppa» : Il vertice in serata tra Conte e i due vicepremier. il Csm contro il decreto sicurezza. I Salviniani contro Di Maio: «Non s’è trattato di un momento di tensione, era un post scritto...»

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Servono». «Non c’entrano una ceppa» Video : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

Rifiuti - lite tra Salvini e Di Maio sugli inceneritori in Campania : Ritorna a Napoli, come promesso un mese fa, e parla subito della sua «enorme preoccupazione»: una emergenza Rifiuti che, in Campania, potrebbe tornare presto, molto presto. Il ministro...

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Sì - servono» «Non c’entrano una ceppa» : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

Striscia la Notizia spietata : 'Quando Salvini ha visto Elisa Isoardi così...' - veleno puro sugli ex : No, Striscia la Notizia non 'scorda' l'ex coppia formata da Matteo Salvini ed Elisa Isoardi . L'ultimo servizio si chiama 'La prova del ciucco e un pizzico di nostalgia'. In cui, spiega il tg satirico ...

Violenza sugli arbitri - al Viminale incontro tra Salvini - Nicchi e Giorgetti : Domani mattina alle ore 11 previsto un incontro per analizzare il fenomeno della Violenza sugli arbitri di calcio. Presenti Nicchi, Salvini e Giorgetti. L'articolo Violenza sugli arbitri, al Viminale incontro tra Salvini, Nicchi e Giorgetti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La stretta sulle scorte. Salvini : "Controlli sugli abusi" : Razionalizzazione delle scorte. È l'obiettivo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha indicato nel corso del Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica. La riunione si è svolta giovedì 8 novembre, al Viminale. È quanto emerge da fonti del ministero. Salvini chiede che tutti i dispositivi di protezione vengano approfonditi per evitare errori di valutazione e garantire la tutela a chi davvero è in pericolo. Salvini intende anche ...

Scontro Salvini-Di Maio sugli aiuti alle banche : ... sappia che c'è un Governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi'. Il leader del Carroccio non ha nemmeno escluso l'ipotesi di ...

Migranti : Salvini riferisce in Aula sugli sconfinamenti - Bonafede su carceri - DIRETTA : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferisce in Aula al Senato sul caso degli sconfinamenti da parte di gendarmi francesi al confine con l'Italia. Al question time anche il ministro Alfonso ...

Matteo Salvini - Claviere : 'Nessun accordo con la Francia sugli immigrati' - manda gli agenti al confine : Scontro totale con la Francia di Emmanuel Macron , esploso definitivamente dopo che ieri, venerdì 19 ottobre, Matteo Salvini ha postato un video che mostrava come gli agenti francesi lasciavano poco ...

Rai - Salvini al Messaggero : punterò sugli interni - senza epurazioni. Risentiti i 5stelle. Scandalizzati i Pd - : Salini e Foa hanno qualcosa da dire? Vengano in Vigilanza a spiegare come intendono procedere e se vogliono tutelare l'autonomia della Rai dalle ingerenze della politica'. Intanto alla Rai dirigenti ...

Rai - Salvini al Messaggero : punterò sugli interni - senza epurazioni. Risentiti i 5stelle. Scandalizzati i Pd : Salini e Foa hanno qualcosa da dire? Vengano in Vigilanza a spiegare come intendono procedere e se vogliono tutelare l'autonomia della Rai dalle ingerenze della politica'. Intanto alla Rai dirigenti ...

Nomine Rai - la strategia di Salvini : 'Punterò sugli interni e non punirò i renziani' : ... anche perché in buona parte si tratta, come auspica lui, di persone che hanno decenni di esperienza in Rai e conoscono questo mondo. Modo. Ma è un gioco d'incastri in cui chi ora sembra stare dentro ...