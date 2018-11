Salvini | su madre e padre sopra carta d’identità noi andiamo avanti

Carta identità - Garante privacy boccia "padre" e "madre". Salvini : «Noi andiamo avanti» : Parere negativo del Garante per la privacy sulla sostituzione dell'indicazione di ?genitore 1? e ?genitore 2? con ?padrè e ?madre? nei moduli...

Salvini - su madre-padre ok anche da Mef : ANSA, - ROMA, 27 OTT - "Dopo il via libera del ministero della pubblica istruzione è arrivato quello del Mef: sulla carta d'identità elettronica dei minorenni ci sarà lo spazio per indicare madre e ...

Carta d’identità - ok a ‘madre’ e ‘padre’ al posto di ‘genitori’. Salvini : “È buon senso” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini commenta l'ok arrivato dal ministero dell'Economia: "Tornano 'mamma' e 'papà', un po' di buonsenso!". Soddisfatto anche il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana: "Piccole (o grandi?) battaglie vinte. Avanti tutta! Grazie a tutti i Ministri coinvolti". .Continua a leggere

