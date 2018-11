Salvini | serve un termo-valorizzatore in ogni provincia campana | Di Maio | non sono nel

Manovra - Di Maio : “Serve al Paese per ripartire - non cambiamo”. Salvini : “A Ue non piace? Tiriamo dritto” : “La Manovra non cambia, né nei saldi né nella previsione della crescita”. Ci tiene a ribadirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine del vertice di governo e del successivo Cdm. All’ordine del giorno la lettera di risposta alla Commissione europea sulla legge di Bilancio. “Abbiamo detto – ha proseguito Di Maio – che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4 per cento ...

De Luca : “Salvini? Gli serve una partner narcotizzante. Lo vedrei con la Bindi”. Sfottò su Di Battista - Di Maio - Bonafede : “Salvini? Gli diamo la nostra solidarietà per la sua vicenda privata alla quale guardiamo con rispetto e discrezione. Ma mi permetto di dargli un suggerimento: visto che torna a casa stanco morto, penso che la compagna giusta per lui sia una come l’onorevole Rosaria Bindi”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sulla separazione tra Matteo Salvini ...

Minniti : "Salvini come Hulk ma serve Uomo Ragno" : Parla di immigrazione e da ex ministro dell'Interno lancia qualche stoccata al nuovo. "Salvini ha fatto troppo l'elefante in cristalleria - dice Marco Minniti a Nemo su Rai2 -, ma se vogliamo essere ...

Prescrizione - Salvini : “Serve riforma complessiva. Tensioni? Tra persone di buon senso la soluzione si trova” : “Scontro e stallo sulla Prescrizione? Io voglio una riforma complessiva della giustizia perché la Prescrizione è un ingranaggio di una macchina che non funziona. Ma sono certo che in qualche ora si chiude, perché tutti vogliamo che i corrotti e i corruttori e i mafiosi finiscano in galera”. A rivendicarlo, dopo aver votato la fiducia sul Decreto sicurezza, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Tra ...

Decreto sicurezza - via libera al Senato (con la fiducia) I ribelli M5s non votano Salvini : serve buon senso : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aule e FdI si astiene. Protesta Il Pd in aula: aumenteranno i clandestini. Ora il passaggio alla Camera

Vittorio Feltri : 'A Matteo Salvini serve un avversario vero : Marco Minniti segretario del Pd' : Non era male litigare con D' Alema, prima che si convertisse alla coltivazione dell' uva, e sono qui a rimpiangere le lenzuolate di Bersani, ultimo sforzo liberale per liberare l' economia dai ...

Il Qatar fiancheggia i terroristi - anzi no. Salvini cambia idea (ora che gli serve) : Si scrive “realpolitik”, si legge “ipocrisia”. Nessuno scandalo, solo la dimostrazione plastica del modo in cui anche gli argomenti più delicati, come la lotta al terrorismo, vengano utilizzati per fare propaganda politica. Mettiamo in fila tre fatti. 5 giugno 2017 – “Il Qatar fiancheggia i terroristi” – “Nel giorno in cui perfino l’Arabia Saudita sospende le relazioni con il Qatar ...

Salvini adesso "spegne" Fico : "Serve amore? Sono bestie" : ... 'La coesione sociale - ha detto Fico - è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma ...

Morte Desirée - Fico : 'Serve più amore' | Salvini : 'No - ci vogliono legge e ruspa' : Fico: "Ci vuole presenza costante nei quartieri difficili" - Quella di Desirée "è una vicenda terribile, alla famiglia vanno le nostre condoglianze, ma a livello investigativo e d'indagine funzionano -...