Salvini | Il reddito di cittadinanza così mi piace Lo farei anche da solo al governo

agi

: Condoni fiscali agli evasori, tagli alla spesa pubblica, non un euro in scuola e ambiente. Pensioni di oggi che pag… - Linkiesta : Condoni fiscali agli evasori, tagli alla spesa pubblica, non un euro in scuola e ambiente. Pensioni di oggi che pag… - Sanna43Sanna : RT @MarioScelzo1: Sono abbastanza convinto che Salvini stia cercando il pretesto per far saltare il Governo, che guardacaso non farà in tem… - Amaro57024721 : RT @MarioScelzo1: Sono abbastanza convinto che Salvini stia cercando il pretesto per far saltare il Governo, che guardacaso non farà in tem… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) "Ildimi convince, lose fossi alda". Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo, risponde cosi' a Enrico Lucci che lo intervista per "Nemo" (la puntata andrà in onda stasera su Raidue). "L'emergenza per me in Italia è pagare meno tasse - spiega- All'inizio avevo mille dubbi, distribuire dei soldi a qualcuno a tempo indeterminato mi pareva un incentivo a restarsene a casa, darli a chi ha perso il lavoro obbligandolo ad accettare delle offerte mi sembra una cosa intelligente".Sugli sgomberi poi aggiunge: "L'ex Penicillina è un disastro che andremo a sistemare". E ancora: "Non ci sono abusivi buoni e meno buoni,l'edificio di CasaPound verrà riportato alla legalità ma partiremo dagli stabili pericolanti", spiega. Su Genova, sempre a Nemo, aggiunge: "Il sindaco di Genova ha detto che ...