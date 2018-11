Salvini-Di Maio | è scontro su tutto | alta tensione sugli inceneritori

RIFIUTI IN CAMPANIA/ Salvini vs Di Maio - il segreto delle - eco - balle - IlSussidiario.net : Salvini e Di Maio litigano sui RIFIUTI in CAMPANIA: il primo vuole gli inceneritori, per il secondo sono un affare per i clan. Ma volendo la soluzione c'è.

Salvini-Di Maio - la battaglia dei vicepremier : Il tema dei rifiuti accende la scintilla . Le ultime ore, infatti, sono state caratterizzate da una battaglia a suon di botta e risposta a distanza tra i vicepremier : ultima in ordine di tempo la ...

La battaglia degli inceneritoriDi Maio : «Salvini crea tensioni» : E Di Battista evoca il voto, ma il ministro dell’Interno non arretra. M5S verso l’espulsione di De Falco

Rifiuti - Di Maio : "Salvini preoccupato? Io più di lui - ci vivono i miei" : 'Salvini è preoccupato per la Campania? Lì ci vive la mia famiglia, io sono la persona più preoccupata di tutte e, nelle preoccupazioni, però so anche che si respira aria cattiva quando si respira ...

Rifiuti - Di Maio : "Sorpreso da polemica Salvini - non creare tensioni" - : Dopo il botta e risposta di ieri , i due vicepremier tornano a discutere sugli inceneritori. Il leghista: "Li faremo". Il leader M5S: "Ieri sera scherzavamo insieme, oggi nuovo dibattito inutile su ...

Di Maio : “Salvini crea tensioni inutili - sono sorpreso dalla polemica di oggi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice "sorpreso" dalla polemica nata oggi con il leader della Lega e alleato di governo, Matteo Salvini, sul caso degli inceneritori. Di Maio sottolinea "che questo tema non è nel contratto di governo e non vedo perché creare tensioni inutili per una cosa che non essendo nel contratto non si può fare e non si farà".Continua a leggere

Rifiuti - Di Maio : "Salvini crea tensioni nel governo" : "A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo, ma veramente sono dispiaciuto di questa polemica che, tra l'altro, si fonda sul tema degli ...

Rifiuti in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori. lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa: 'problema roghi tossici'

La questione inceneritori in Campania riaccende lo scontro tra Di Maio e Salvini : L'emergenza rifiuti in Campania crea tensioni nel governo. Dopo due giorni di botta e risposta, ad ammetterlo è lo stesso vicepresidente del Consiglio e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Lo scontro fra Lega e M5s, che va avanti a colpi di dichiarazioni su media e social, riguarda la strada da percorrere per arrivare a una soluzione, con il Movimento nettamente contrario alla costruzione dei termovalorizzatori e il ...

Di Maio : 'Salvini crea tensioni. Abbiamo già troppi nemici' : Milano, 16 nov., askanews, - Il tema degli inceneritori non è nel contratto di governo. Anzi, Matteo Salvini è stato in 'molte parti d'Italia dietro gli striscioni 'no inceneritori' e Abbiamo già ...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Rifiuti - Di Maio contro Salvini : 'La sua polemica crea tensioni' : Il tema dell'inquinamento continua a creare tensioni all'interno della maggioranza di governo, con il vicepremier Luigi Di Maio che replica nuovamente alle parole del collega Matteo Salvini. "A me ...

Di Maio : "Salvini crea tensioni" : Luigi Di Maio replica ancora a distanza a Matteo Salvini sullo scontro in merito agli inceneritori . "A me dispiace - dice - che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare ...

Di Maio e gli inceneritori : «La polemica di Salvini crea tensioni nel governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»