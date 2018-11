Salvini contro garante della privacy che respinge la dicitura madre e padre sui documenti

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Fico contro Salvini : 'Mai più inceneritori - dal ministro schiaffo alla Campania' : 'In questa regione non si farà neanche un inceneritore in più. Ma molti più impianti di compostaaggio che trattano la frazione umida dei rifiuti solidi urbani'. Lo ha detto il presidente della Camera ...

Istruzione - migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Roma : studenti in piazza contro il Governo e Salvini : Roma – Al via lo sciopero degli studenti contro il Governo. A Roma sono gia’ in migliaia i manifestanti che si sono radunati a piazzale Ostiense e continuano ad arrivare dalle scuole di tutta la citta’. Tutti insieme a breve partiranno in direzione Miur, dove in tarda mattinata concluderanno la mobilitazione con un presidio. Bersagli della protesta, il titolare dell’Istruzione Marco Bussetti, il Governo e i due suoi ...

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Servono». «Non c’entrano una ceppa» Video : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

Salvini a Napoli - carica della polizia contro i centri sociali : Napoli, 15 nov., askanews, - A Napoli, in occasione della visita di Matteo Salvini, tensione tra polizia e centri sociali in Galleria Umberto I, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto lievemente ferito ...

L’Uomo Gatto contro Salvini : ‘Si sbaglia - mi ha confuso con Coccinella’ : Tra l’Uomo Gatto e Coccinella, due degli storici campioni di Sarabanda non corre buon sangue da quando il secondo l’ha eliminato durante un duello andanto in onda l’anno scorso quando il programma è tornato in tv per celebrarne i 20 anni. Quindi per l’Uomo Gatto essere confuso con Coccinella non è affatto carino. E la persona rea di aver fatto questo affronto sarebbe nientemeno che il ministro dell’Interno Matteo ...

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Sì - servono» «Non c’entrano una ceppa» : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

FLAVIO BRIATORE/ Lo "scontro" con Salvini : 'In Sardegna non vieni perchè sei un po' provinciale' - IlSussidiario.net : FLAVIO BRIATORE ospite giovedì 15 novembre al Maurizio Costanzo Show: l'imprenditore replicherà alle parole della ex compagna Elisabetta Gregoraci?

Napoli - Salvini : “Contro emergenza rifiuti imporremo un termovalorizzatore per ogni provincia” : “Temo che si rischi il disastro ambientale. Non c’è programmazione e c’è incapacità. Potrei pensare che non si siano costruiti i termovalorizzatori perché c’è qualche interesse. Occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia. Ormai le nuove tecnologie provano che non c’è assolutamente alcun impatto sulla salute. Voglio pensare che ci sia solo incapacità amministrativa: posso solo ...

Tensioni a Napoli contro Salvini - ferito un manifestante. Il ministro : "106 vigili in più e sgomberi entro l'anno" : Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini ha tentato di forzare il blocco della Polizia all'interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove è in corso il comitato per l'ordine pubblico con il vice premier. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Momenti di tensione e uno dei giovani è stato colpito con un manganello ...

Dl Sicurezza - Salvini contro il Consiglio d’Europa : “Straparlano perché sono ignoranti” : Il ministro degli Interni ha replicato duramente alle osservazioni del Consiglio d'Europa: "Ignoranza del provvedimento e pregiudizio anti-italiano: il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa straparla di Decreto Sicurezza. Basta lezioni e insulti da Strasburgo: c'è un limite a tutto".Continua a leggere