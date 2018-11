Salvini attacca Mijatovic Ue | ' Non rompere le palle | occupati della Turchia' VIDEO

Emergenza Campania - governo diviso sui rifiuti e Di Maio attacca Salvini : «Servono 5 inceneritori uno per ogni provincia della Campania: sta per profilarsi una grande Emergenza rifiuti e sanitaria. Se trovano la localizzazione bene, altrimenti ci pensiamo noi»....

Boldrini e Chef Rubio contro lo sgombero di Boabab attaccano Salvini : “ha paura di CasaPound” : Boldrini e Chef Rubio tornato a criticare l’operato di Salvini per la vicenda del Boabab e si soffermano sulla questione CasaPound “Forte coi deboli e sottomesso a #Casapound“. Laura Boldrini si scaglia via social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini in seguito allo sgombero del Baobab, il campo che ospitava quasi 200 migranti nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. “Salvini manda i blindati per ...

Pensioni e manovra - Salvini e Di Maio attaccano Ue : 'Non ci piegheremo' : Chiarissime le ultime prese di posizione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti dell'Unione Europea: non ci piegheremo ai commissariamenti, è il momento di stare vicino al popolo italiano, il loro interesse viene prima di tutto. Le affermazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'attuale Governo giallo-verde. Pensioni, Di Maio ribadisce: 'Quota 100 non è in ...

Salvini contro l’attaccante del Milan Higuain : “comportamente indegno il suo!” : Salvini va giù pesante contro l’attaccante rossonero Gonzalo Higuain Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso”. E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio ...

Salvini attacca Higuain : "È stato indegno - mi sono vergognato per il suo comportamento" : Salvini va in tackle su Gonzalo Higuain. In seguito alla pessima prestazione nel big match contro la Juventus, durante la quale il 'Pipita' è stato espulso dopo aver anche sbagliato un rigore, il vicepremier va giù duro: "Da milanista mi sono vergognato del comportamento di Higuain domenica a San Siro. È stato indegno".Nel corso della conferenza stampa al Viminale con il capo degli arbitri Marcello Nicchi, il ministro ...

Elisa Isoardi risponde ai follower che l’attaccano per la foto a letto con Salvini : “Non capite quanto amore c’è?” : “Ma perché lo avrei umiliato? È una foto molto dolce, non capite quanto amore c’è?“. Elisa Isoardi ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua relazione con Matteo Salvini e lo ha fatto rispondendo alle critiche di chi, commentando quella che è diventata “la foto della rottura”, l’aveva criticata accusandola di indelicatezza. In molti infatti, si erano scagliati contro la conduttrice de La Prova del ...

Berlusconi attacca il governo : 'anticamera della dittatura'. Salvini : 'frustrato di sinistra' : Nel centrodestra è scontro a distanza tra i due leader. Il cavaliere 'preoccupato per il clima illiberale'. 'Con la Lega ci sarà sempre la democrazia, certe parole sono sciocchezze da euroburocrati e ...

Salvini attacca Berlusconi : “usa le parole di Renzi - Boldrini e Juncker” : Volano gli stracci nell’ex centrodestra. Silvio Berlusconi ha invitato per l’ennesima volta Matteo Salvini a tornare nella coalizione votata dagli

Kasia Smutniak attacca Salvini : Parole che sono state subito rilanciate sui social dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini : "Fa piacere vedere che anche nel mondo del cinema c'è chi usa il buonsenso" ha commentato il vicepremier.