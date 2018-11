Salto con gli sci | Coppa del Mondo Wisla 2018 | il russo Klimov è primo nelle

Ancora un asSalto giudiziario. Berlusconi rinviato a giudizio : L'ennesimo assalto giudiziario. Il gup del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda ...

Eur - asSalto al bus pieno : si entra dai finestrini per conquistare il posto : L'autobus è stracolmo, così scatta il piano B e gli studenti entrano attraverso i finestrini. Le scene dell'assalto in stile Tetris sono avvenute sulla linea 765, vicino al capolinea della fermata Eur ...

Salto con gli sci Coppa del Mondo Wisla 2018. Si parte sul trampolino “grandi firme” : Kamil Stoch vuole il tris. Due azzurri al via : Kamil Stoch punta al tris di vittorie sul trampolino di casa, a Wisla, dove per il secondo anno va in scena l’opening della Coppa del Mondo di Salto con gli sci, classifica per la quale il campione polacco è a caccia di un altro tris di successi. Wisla è storicamente un trampolino che regala pochissimo agli outsider. Per vincere in Polonia bisogna possedere classe e pedigree, lo dice la lista dei vincitori delle sette gare individuali che ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019. Le ambizioni azzurre : due generazioni a caccia del rilancio : La stagione passata, inutile girarci attorno, è stata avara di soddisfazioni per la squadra italiana in Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Dalla stagione olimpica era lecito attendersi qualcosa in più dai quattro moschettieri che rappresentano l’Italia in Coppa del Mondo e invece il solo Alex Insam, il più giovane, ha raccolto risultati interessanti, che lasciano ben sperare per il futuro, mentre Sebastian Colloredo e Davide Bresadola non ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019. Alex Insam : sarà la stagione della consacrazione per il “volatore” azzurro? : Alex Insam prova a riportare l’Italia del Salto tra i grandi di una specialità che da qualche tempo non vede gli azzurri protagonisti ad altissimi livelli, il Salto con gli sci. In uno sport dove storicamente gli azzurri faticano ad essere protagonisti con continuità e dove atleti da podio l’Italia non ne sforna da oltre venti anni, Il giovane gardenese, che deve ancora compiere 21 anni che per un saltatore rappresentano l’ingresso nell’età ...

Calendario Coppa del Mondo Salto con gli sci 2018-2019 : date - programma - orari e tv : Mancano ormai pochi giorni al via della Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci, che comincerà ufficialmente venerdì 16 novembre con le qualificazioni maschili del HS134 di Wisla. Il favorito indiscusso per la Sfera di Cristallo è il polacco Kamil Stoch, dominatore assoluto della passata stagione, ma non mancano degli avversari che possono contrastarlo nella classifica generale, come la pattuglia norvegese, il tedesco Andreas Wellinger e ...

Salto con gli Sci - Zambelli e Bresadola tra Tarvisio e Planica per tre giorni di allenamenti : Zambelli convocato a Tarvisio e Planica con Bresadola: gli altri giovani li raggiungeranno in Slovenia Mentre Sebastian Colloredo e Alex Insam preparano la prima gara di Coppa del mondo che si terrà a ...

Salto con gli Sci – Zambelli e Bresadola tra Tarvisio e Planica per tre giorni di allenamenti : Zambelli convocato a Tarvisio e Planica con Bresadola: gli altri giovani li raggiungeranno in Slovenia Mentre Sebastian Colloredo e Alex Insam preparano la prima gara di Coppa del mondo che si terrà a Wisla, in Polonia, gli altri atleti della Nazionale di Salto con gli sci si ritroveranno a Tarvisio, provincia di Udine, mercoledì 14 novembre. Davide Bresadola (squadra A) e il 19enne Gabriele Zambelli (B Juniores) sono stati convocati ...

Salto con gli sci - Colloredo ed Insam al lavoro a Tarvisio in vista della prima tappa di CdM a Wisla : Zambelli convocato a Tarvisio e Planica con Bresadola, gli altri giovani li raggiungeranno in Slovenia Mentre Sebastian Colloredo e Alex Insam preparano la prima gara di Coppa del mondo che si terrà a Wisla, in Polonia, gli altri atleti della Nazionale di Salto con gli sci si ritroveranno a Tarvisio, provincia di Udine, mercoledì 14 novembre. Davide Bresadola (squadra A) e il 19enne Gabriele Zambelli (B Juniores) sono stati convocati dal ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019 : i favoriti. Kamil Stoch per il tris. Norvegesi e tedeschi d’assalto : Kamil Stoch, atto terzo? Tutto lascia pensare che il dominatore dell’ultima stagione, capace di vincere Coppa del Mondo, titolo olimpico dal trampolino grande e Tournèe dei 4 Trampolini sia il grande favorito anche per l’annata 2018-2019 che va ad iniziare proprio a casa sua, a Wisla in Polonia e possa portare a casa la sua terza Coppa del Mondo che consoliderebbe la sua immagine di nuovo mito dello sport polacco. Il Salto con gli sci però vive ...

Josef Martinez - rigore con Salto : l'ultima trovata dell'ex Torino. VIDEO : Solo 13 gol in 76 presenze con la maglia del Torino , squadra che nel 2014 aveva sborsato 3 milioni di euro allo Young Boys prima di destinarlo negli Stati Uniti tre anni più tardi. Inizialmente in ...

Salto con gli sci - Alex Insam pronto per la Coppa del Mondo : “non ho paura - sono migliorato” : Salto con gli sci, venerdì a Wisla parte la Coppa del Mondo. La sfida di Insam: “Voglio il record italiano” L’appuntamento è a Wisla, in Polonia: venerdì 16 novembre comincia la Coppa del Mondo di Salto con gli sci con le qualificazioni sul trampolino HS134 (ore 18 italiane, diretta tv su Eurosport) alle quali prenderanno parte Sebastian Colloredo e Alex Insam. “sono alto, snello e bravo a volare”. Si presenta ...

Salto con gli sci - il calendario completo della stagione 2018-2019 : Coppa del Mondo - Mondiali e volo con gli sci : Ricominciano questa settimana le emozioni forti della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. L’obiettivo di tutti, al maschile, è quello di battere Kamil Stoch, autore di un’ultima stagione straordinaria già solo per un motivo: il polacco è stato il secondo nella storia, dopo Sven Hannawald, a realizzare il Grande Slam dei Quattro Trampolini. Al femminile, invece, la norvegese Maren Lundby dovrà dimostrare di non essere ...

Salto con gli sci - Alex Insam pronto per la nuova stagione : “Ho una preparazione migliore e voglio battere il mio record personale” : La nuova stagione della Coppa del mondo di Salto con gli sci scatterà questo fine settimana a Wisla (Polonia). Venerdì 16 novembre si inizierà con le qualificazioni sul trampolino HS134 in cui troveremo in gara due azzurri: Sebastian Colloredo e Alex Insam. Proprio quest’ultimo, dopo aver dimostrato più volte il suo grande talento, è chiamato in questa stagione a fare il Salto di qualità e ritagliarsi un posto tra i migliori del circuito. Il ...