Ronda Rousey vs Becky Lynch – L’ipotesi è clamorosa | sarà il main event di WrestleMania 35

WWE – Ronda Rousey - che cattiveria! Becky Lynch distrutta sui social : “ti mando un pezzo di Charlotte come souvenir” : Ronda Rousey attacca a distanza Becky Lynch dopo la cancellazione del loro match da Survivor Series: il post socil dell’ex UFC è da ‘Baddest woman on the planet’ L’universo WWE non si è ancora ‘ripreso’ da qunto successo nell’ultim punta di Raw e dala situazione relativa all’infortunio di Becky Lynch. La campionessa di SmackDown, dopo aver guidato l’invasione ai danni delle ragazze di ...

Survivor Series – Becky Lynch non ci sarà : Charlotte Flair scelta come sostituta nel match contro Ronda Rousey [VIDEO] : Becky Lynch ufficialmente fuori dal match di Survivor Series contro Ronda Rousey: a SmackDown l’irlandese ha scelto Charlotte Flair come sostituta Dopo l’ultima puntata di Raw, Becky Lynch era uscita alquanto malconcia, con la faccia sporca di sangue, fuoriuscitole dal naso dopo un colpo subito (involontariamente) da Nia Jax. Le prime previsioni non erano rassicuranti: naso rotto e commozione cerebrale che si traducono in un ...

Survivor Series – Infortunio Becky Lynch : naso rotto e commozione cerebrale - a rischio il match contro Ronda Rousey [FOTO e VIDEO] : Durante l’ultima puntata di Raw, Becky Lynch ha rimediato un brutto Infortunio che potrebbe costringere la WWE ad annullare il match di Survivor Series contro Ronda Rousey Finale inaspettato nel corso dell’ultima puntata di Raw. L’intera divisione femminile di SmackDown, con Becky Lynch al comando, ha invaso lo show rosso, attaccando le superstar femminili di Raw. La wrestler irlandese ha messo temporaneamente ko Ronda Rousey negli ...

WWE Roma – Braun Strowman spazza via tutti - applausi per Ronda Rousey : i risultati dello show nella Capitale : Il grande spettacolo della WWE arriva in Italia per il tour europeo: ecco i risultati dello show di Roma Le stelle della WWE lasciano gli Stati Uniti per il consueto tour invernale in giro per l’Europa. Sempre tenuta in grande considerazione l’Italia, Paese che risponde sempre con grande affetto e calore alle superstar della federazione di Stamford. Un sabato notte davvero speciale al PalaLottomatica di Roma, con i wrestler del ...

WWE Evolution – Ronda Rousey e Becky Lynch ancora campionesse : la battle royal e Nia Jax [RISULTATI e VIDEO] : WWE Evolution, il primo PPV tutto al femminile della storia, regala match avvincenti e divertenti: Ronda Rousey e Becky Lynch mantengono il titolo, cambia la campionessa di NXT, a Nia Jax la battle royal L’appuntamento con la storia è arrivato e le ragazze della WWE hanno colto al volo l’occasione di stupire. Dal Nassau Veterans Memorial Coliseum di New York va in scena WWE Evolution, il primo PPV interamente femminile nella storia della ...