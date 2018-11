Ronaldo | che pigrizia a Madrid | monopattino elettrico e rischio multa per non camminare

Gigio - che emozione : "Volevo dire due parole a Ronaldo - un mito. Ma ero in imbarazzo..." : Così oggi dal ritiro azzurro a Coverciano, in una lunga intervista a Rai Sport, il portiere del Milan e della Nazionale Gianluigi Donnarumma, racconta quello che ha provato domenica scorsa, nella ...

Fabrizio Corona ed il rapporto con i calciatori : “ecco perchè preferisco Nainggolan e Balotelli a Ronaldo” : Fabrizio Corona non è mai banale. L’ex re de paparazzi fa sempre ‘notizia’, in particolar modo non sono passate inosservate le dichiarazioni sul ‘rapporto’ con i calciatori durante il programma “La Repubblica delle Donne” in onda su Rete 4: “Esco con Nainggolan? Ci troviamo per questo li frequento. Anche con Balotelli ci vedevamo. Ai bravi ragazzi non saprei cosa dire. Ronaldo? Lo stimo, ma non avrei ...

Donnarumma : 'Che emozione incontrare Cristiano Ronaldo. Non gli ho detto nulla - ero imbarazzato' : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha concesso un'intervista a Rai Sport dal ritiro della Nazionale, in vista della partita di sabato sera a San Siro contro il Portogallo. Sul recente incontro con Cristiano Ronaldo in occasione dell'ultimo match di campionato con la ...

Szczesny fa il fenomeno - punizione da favola e invito a Ronaldo : “felice di darti qualche consiglio” [VIDEO] : Splendida punizione del portiere polacco in allenamento, sui social poi scatta l’invito a Cristiano Ronaldo: “se vuoi posso darti qualche dritta” Sembra Cristiano Ronaldo, invece si tratta di Wojciech Szczesny. Il portiere della Polonia si è esibito ieri in allenamento, mostrando ai propri compagni la propria abilità sui calci di punizione. Mezzo esterno destro e palla all’incrocio, senza dare scampo al proprio ...

La figlia più piccola di Cristiano Ronaldo compie un anno : le dolci dediche di CR7 e Georgina Rodriguez : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez festeggiano il primo compleanno della loro figlia più piccola: le dediche di mamma e papà ad Alana Martina Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno messo al mondo, proprio un anno fa, la loro primogenita. Nonostante CR7 abbia altri 3 figli, infatti, Alana Martina è nata, a differenza degli altri, proprio dall’amore tra la modella spagnola ed il fenomeno portoghese. Il primo compleanno della ...

Cristiano Ronaldo protagonista anche alle ATP Finals - il ‘gesto atletico’ di CR7 tra il pubblico [FOTO E VIDEO] : Cristiano Ronaldo cerca di acchiappare la pallina durante il match delle ATP Finals tra Djokovic e Isner: il ‘gesto atletico’ di CR7 Cristiano Ronaldo è volato a Londra per gustarsi il match tra Novak Djokovic e John Isner alle ATP Finals. Il fenomeno portoghese però si è ritrovato ‘protagonista’ della sfida. Tutti gli occhi erano puntati su di lui, oltre che sulla partita, e CR7 ha sfoderato un ‘gesto ...

Work hard, play hard. Il celebre slogan anglosassone rappresenta alla ...

Anche Evra e il Portogallo : 'Ronaldo merita il Pallone d'Oro' : Stessa operazione da parte della Federcalcio portoghese che, sui social, pubblica un video con le giocate e il gol del fuoriclasse della Juventus e scrive: 'È il migliore del mondo, ha battuto un ...

Juve - c'è una squadra che cresce sulle orme di Ronaldo : In altre parole, la Juve ha capito che la Primavera è un mondo troppo distante dal calcio professionistico e ha rischi di gestione alti. Dopo varie simulazioni, i risultati planati sul tavolo del ...

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

Cristiano Ronaldo - gol al Manchester United ed esulta mostrando gli addominali : una dedica a Georgina : Uno sguardo fisso su Lindelöf per tenere le distanze e non finire in fuorigioco. Poi la lunga corsa alle sue spalle, la palla che cade a spiovente e il destro al volo - meraviglioso - che batte de Gea ...

Cristiano Ronaldo pazzo di Georgina - prima di Juventus-Manchester United il pensiero va alla fidanzata : il dolce gesto [VIDEO] : Georgina Rodriguez all’Allianz Stadium per Juventus-Manchester United: il gesto d’amore di CR7 alla sua amata prima del match “Supporting Juve & my #buonanotte #finoallafine “: con questa frase e con una foto che la immortala all’Allianz Stadium, Georgina Rodriguez su Instagram si mostra in tribuna prima della partita tra Juventus e Manchester United. La fidanzata di Cristiano Ronaldo per l’occasione ...

DIRETTA/ Juventus-Manchester - risultato 1-2 : pagelle bianconere - Ronaldo sontuoso : FULL-TIMEDopo un incredibile finale di partita, a Torino vince lo United 1-2#JuveMUFC pic.twitter.com/LbHnqIflzS— JuventusFC @juventusfc 7 novembre 2018Szczesny 6 - Pochi interventi per il portiere, incolpevole sul gol subito. De Sciglio 6,5 - si fa trovare impreparato in un paio di occasioni, ma poi spinge sulla fascia cercando di servire C.Ronaldo. Martial avversario ostile per l’ex Milan. Dal 82’ Barzagli s.v. Bonucci 6,5 - esperienza al ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...