Roma | una donna di 62 anni diventa mamma partorendo una bambina

Paola Perego vola in una delle buche di Roma : 'Grazie...'. Su Instagram il ginocchio sbucciato : Figuracce, e grane, a non finire per il Comune di Roma e per Virginia Raggi . Le buche nelle strade della Capitale sono ormai diventate leggendarie. Da oggi un po' di più, dopo la Instargam story che ...

Perché un megastore di biciclette è una buona notizia per la ciclabilità Romana : La descrivono un inferno, un caos totale. E in parte lo è, almeno (e non solo) per chi si muove tra le sue vie su di una bicicletta. Roma pedala poco, ma sempre più di anni fa, e quando pedala le condizioni sono quelle di sempre. Strade che sono un colabrodo, assenza quasi totale di infrastrutture d

Paola Perego cade in una buca : ‘Grazie al comune di Roma’ : “Grazie al @comunediroma per le meravigliose buche”. Paola Perego è piuttosto arrabbiata e come darle torto: una delle numerose buche nella città di Roma le è costata una brutta caduta con sbucciatura del ginocchio. Niente di grave, per fortuna, ma la conduttrice tv non esita a far capire il suo stato emotivo con una emoticon decisamente poco felice. Lo scatto è stato condiviso dalla Perego nelle story di Instagram e ripreso anche da ...

Caterina Balivo : “Roma è una città che ti fa sentire inadeguata. Il degrado c'era prima della Raggi” : Una ragazza lascia la cittadina di provincia in cui è vissuta, vicino Napoli, per iniziare una nuova vita nella Capitale con tutto quello che la cosa comporta. Divide casa con una coinquilina molto simpatica, trova l'amore - o meglio – pensa di averlo trovato, si adatta alle nuove situazioni, ma in realtà tutto ha un sapore molto diverso da quello autentico dei panini imburrati che sua madre le preparava ogni mattina prima di ...

Ignazio Moser senza Cecilia Rodriguez - serata con una misteriosa ragazza bionda a Roma : senza la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si trattiene nottetempo con una misteriosa ragazza bionda. Ignazio e Cecilia si sono innamorati lo scorso anno, come riportato da Leggo.it, durante...

Paola Perego cade in una buca e si fa male : “Grazie al Comune di Roma” : Piccolo incidente per Paola Perego che è inciampata in una delle proverbiali buche di Roma ed è caduta sbucciandosi un ginocchio. La conduttrice ha mostrato la foto della ferita sulle sue storie di Instagram, ringraziando ironicamente il Comune di Roma per le “meravigliose buche” aggiungendo un’emoticons da cui si intuisce quanto sia arrabbiata. Fortunatamente nulla di grave per Paola, che si prepara a diventare nonna: la ...

Vicino Roma esiste una città fantasma : è Galeria Antica - una “piccola Pompei” piena di misteri : Le sue origini così come i motivi del suo abbandono improvviso da parte degli abitanti sono ancora un mistero: c’è chi parla di un antico popolo latino nato sotto Servio Tullio, chi di un fantasma che ogni anno torna in città per cantare alla sua amata. Sono tanti i misteri che aleggiano su Galeria Antica: ecco la sua storia.Continua a leggere

Roma - in due tentano di violentare una ragazza di 20 anni : la mamma disabile interviene e viene picchiata : Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a...

Arbitro picchiato a Roma - la madre : "Ogni partita una guerra" : "Era solo questione di tempo perché accadesse. Ogni domenica è l'inferno . Mio figlio lo sapeva e lo sa: arbitrare su quei campi è come andare in guerra". La signora Fiammetta è la madre di Riccardo ...

Sulla morte di Desirèe Mariottini - i giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno deciso di alleggerire l'accusa di stupro : I giudici del Tribunale del Riesame di Roma, hanno deciso oggi, che non vi sono elementi sufficienti tali da poter suffragare la colpevolezza dello spacciatore nigeriano Cisco, avendo riguardo all'...

Bruna Marquezine non ha dimenticato Neymar? Due nuovi tatuaggi (Romantici) per l’ex di O’Ney [GALLERY] : Due nuovi tatuaggi spuntano sul corpo di Bruna Marquezine: l’ex fidanzata di Neymar si è disegnata il Lato B ed il dito per ricordare la storia d’amore con il calciatore del PSG? L’ex fidanzata di Neymar si è fatta due nuovi tatuaggi. La bellissima modella brasiliana ha fatto imprimere sul suo corpo un cuore umano, sul suo Lato B e la scritta ‘amor’ sul dito. La meravigliosa Bruna Marquezine, con questi tattoo ...

Ahi Roma - Kolarov rischia una squalifica grazie alla “prova tv” : Roma, Kolarov potrebbe subire una squalifica, la prova tv potrebbe essere utilizzata nei confronti del terzino sinistro serbo: i dettagli Roma, il terzino serbo Kolarov rischia una squalifica a causa di espressioni blasfeme pizzicate dalle telecamere tv. Si tratterebbe di una reiterata bestemmia e le immagini sarebbero state già trasmesse al Procuratore federale per la valutazione. La prova televisiva potrebbe dunque essere usata contro ...

Roma - una mostra del fumetto dedicata alla città : Disney, Marvel, Tex e molti altri. Viavai di curiosi e appassionati in via Nazionale, per la mostra 'Una scuola di autori - 25 anni in mostra', organizzata dalla Scuola Romana Fumetti, che riunisce 70 ...

De Magistris fa shopping a Roma : ex consigliere comunale M5S passa a Dema : «Annuncio la mia adesione a Dema (il movimento Democrazia e Autonomia di Luigi de Magistris, ndr). Sono molto emozionata, è un passaggio che sento molto e che ho maturato e che viene da...