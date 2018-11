Roma | studenti impiccano un manichino di Salvini sul ponte Sublicio

Roma : studenti della Capitale a lezione di geologia : Roma – “Come mai quando piove Roma si allaga?”. “Se la meteorologia non e’ una scienza esatta, perche’ in caso di rischio si chiudono le scuole?”. A rispondere ai dubbi di Alessia e degli altri ragazzi del liceo classico Montale di Roma, sono i geologi e i rappresentanti del dipartimento della Protezione Civile, ospiti oggi in piu’ di seicento scuole italiane per la seconda edizione della giornata ...

Roma - il bus Atac è strapieno ma gli studenti non si arrendono : entrano dal finestrino : Il bus della linea 765 scolastica è pieno e i ragazzi entrano dal finestrino, rischiando di farsi male e di travolgere chi è dentro al mezzo: è quanto si vede in un video pubblicato ieri, ma girato ...

Roma : studenti in piazza contro il Governo e Salvini : Roma – Al via lo sciopero degli studenti contro il Governo. A Roma sono gia’ in migliaia i manifestanti che si sono radunati a piazzale Ostiense e continuano ad arrivare dalle scuole di tutta la citta’. Tutti insieme a breve partiranno in direzione Miur, dove in tarda mattinata concluderanno la mobilitazione con un presidio. Bersagli della protesta, il titolare dell’Istruzione Marco Bussetti, il Governo e i due suoi ...

Roma - scene da terzo mondo : il bus è strapieno ma gli studenti le provano tutte per salire ed entrano dai finestrini : “La mattina è una guerra per entrare”, “vedo che dopo 5 anni le cose non sono cambiate”, “pochi autobus, tutti strapieni e c’è chi è rimasto a piedi”. Sono alcuni dei commenti che si leggono su Instagram, dove è stato pubblicato il video che ritrae un autobus dell’Atac, a Roma, preso d’assalto da alcuni studenti, con alcuni che cercano di entrare dal finestrino. La fermata, da quello che si ...

Gli studenti della Romagna Occidentale diventano reporter d'acque per l'11esima edizione del concorso regionale "Acqua e Territorio" : Al centro del lavoro ci dovrà essere un episodio di cronaca che abbia l'acqua e le attività del Consorzio come protagonisti , irrigazione a sostegno dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le ...

Roma : studenti occupano Liceo Socrate contro xenofobia Governo : Roma – Prosegue la ‘staffetta’ delle occupazioni dei licei storici di Roma. Dopo Mamiani e Virgilio e’ la volta del Socrate. Simili agli altri due le motivazioni dell’azione: “Reagire alla natura xenofoba e securitaria di questo Governo”, mossi “dai valori imprescindibili di questo Liceo” quali “partecipazione e solidarieta’”. “Non potevamo rispondere in altro modo- si ...

Usa - studenti del Wisconsin fanno il saluto Romano : la foto virale scatena polemiche : La foto, postata sul profilo Twitter della Baraboo School del Wisconsin e poi cancellata, è diventata virale in poche ore. Quel gesto valutato come un saluto nazista è arrivato anche all'attenzione della dirigenza dell’istituto che ha preso le distanze da quanto accaduto e ha comunicato l’apertura di un’inchiesta.Continua a leggere

Salvini a Roma : tifo da stadio degli studenti e caccia al selfie (VIDEO) : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha partecipato giovedì 8 novembre scorso alla seconda edizione di Cuori connessi, l’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul problema del cyberbullismo. Sede della manifestazione è stato l’auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte ad una platea di circa 1200 studenti delle scuole capitoline. Ebbene, la vera notizia dell’evento, ...

Roma - sgomberato dalla polizia il liceo Virgilio occupato dagli studenti : Dopo giorni di occupazione da parte di un gruppo di studenti la polizia è intervenuta domenica mattina per sgomberare il liceo Virgilio di via Giulia . Gli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio ...

Tensioni al Mamiani di Roma - studenti e prof contro gli occupanti : "Protesta eccessiva" : Martedì sera un gruppo di ragazzi si era asserragliato nell'istituto ma in molti non condividono l'iniziativa. E la preside avverte: 'Forze dell'ordine già avvisate'

"Orfani di un sogno". Gli studenti del Mamiani di Roma occupano : Dicono di essere "orfani di un sogno" e di volerlo ricostruire. E promettono una nuova stagione di occupazioni "pulite" contro il razzismo, la demagogia e "chi pensa di comprarci continuando a tagliare il futuro". E' un manifesto politico il comunicato con il quale gli studenti dello storico liceo Mamiani di Roma annunciano l'occupazione decisa "non contro la Preside e il corpo docenti" ma per lanciare un "appello allo Stato, ai cittadini e ...

Roma. Stop certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni : Rivoluzione nelle scuole laziali. Stop al certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni. A partire da

Roma. Finanziamenti per progetti pensati da studenti delle scuole superiori : Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in una prospettiva di utilità sociale e di rafforzamento del concetto di cittadinanza, valorizzando

Studenti bruciano manichini di Salvini e Di Maio a Torino e abbattono muro di cartone con ministri a Roma - : Studenti nelle piazze delle città italiane assieme ai migranti per dire 'no' alla politica Lega-M5S e per il 'diritto allo studio e contro i tagli all'istruzione'. A Napoli denunciano una politica "di odio", a Roma, a via Marsala, abbattono un muro di cartone con le facce dei ministri e a Torino bruciano manichini raffiguranti i …