Roma | Schick | Le voci di mercato sono solo speculazioni

Roma - Di Francesco : "Schick ora non si fermi. Il nostro obiettivo la Champions" : La Roma che cresce, i punti che mancano, Schick che deve dare ancora di più: da Coverciano, il giorno dopo il successo contro la Sampdoria , Di Francesco analizza il momento della sua Roma. Partendo ...

Roma - Di Francesco : 'Schick ora non deve fermarsi' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco . MODULO - 'Il modulo? Alla fine giochiamo sempre con tre centrocampisti. Rimane sempre il concetto di stare corti e di ...

Serie A - poker Roma alla Samp : si sblocca Schick - doppio El Shaarawy : Serie A, poker Roma alla Samp: si sblocca Schick, doppio El Shaarawy La Roma continua la propria risalita. E trova nuove frecce al suo arco nella mission di guadagnare posizioni in classifica. I ...

Roma - Schick torna al gol : 'Segnare mi mancava - sono felice. Kolarov? Gli offrirò una cena' : "sono contento, segnare mi mancava". Patrick Schick può sorridere: il gol è realtà. Dopo mesi difficili, l'attaccante della Roma, lanciato titolare da Di Francesco contro la sua ex al posto di Edin ...

Roma - Di Francesco : 'Stavamo tutti aspettando Schick - la squadra è in crescita' : I giovani stanno migliorando e stiamo ritrovando diversi giocatori, come Cristante" ha spiegato l'allenatore ai microfoni di Sky Sport. Prestazioni come quella odierna fanno sorgere un po' di ...

Roma - Di Francesco felice : “ci siamo mossi bene contro una squadra aggressiva - contento per Schick ed El Sha” : L’allenatore della Roma ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria all’Olimpico, sottolineando la propria soddisfazione per i gol di El Shaarawy e Schick felice e soddisfatto Eusebio Di Francesco dopo la vittoria ottenuta dalla Roma sulla Sampdoria, un successo che permette ai giallorossi di salire al sesto posto in classifica, mettendo il fiato sul collo a Milan e Lazio. Alfredo Falcone/LaPresse Ottime le risposte ...

Roma : Schick - un guizzo per urlare 'ci sono anch'io' : Schick, che però non è quello Schick che ci aspettavamo, c'è e dà segni di vita. Insomma, il gol è la prova dell'esistenza di Schick, perché prima di quella rete il ragazzo ceco ha combattuto contro i ...

Roma-Sampdoria 4-1 - si sblocca Schick : i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma ha ritrovato la vittoria in campionato dopo tre partite di digiuno nel modo più inatteso: senza Dzeko e i suoi gol, ma con il primo stagionale di Patrick Schick. Dietro il 4-1 alla ...

Roma da Champions anche in campionato : 4-1 alla Sampdoria e Schick ritrova il gol FOTO : NOTE Ammoniti : 18′ Linetty, 40′ Florenzi CRONACA PRE-PARTITA Ore 14.40 - È stato consegnato a bordocampo un riconoscimento a Savorani , il preparatore dei portieri della Roma. Ore 14.25 -...

Roma-Sampdoria 4-1 : doppio El Shaarawy più Jesus e Schick - Di Francesco riparte : La Roma batte la Sampdoria per 4-1 all'Olimpico e riparte dopo i pari con Fiorentina e Napoli e la sconfitta contro la Spal. In gol El Shaarawy per due votle, Juan Jesus e Schick. Inutile la rete...

Serie A - Roma-Sampdoria 4-1 : gol di Juan Jesus - Schick - El Shaarawy - 2 - e Defrel : La Roma torna a vincere in campionato. E soprattutto torna a farlo davanti al suo pubblico. La squadra di Di Francesco, dopo tre giornate senza successi in Serie A, supera all'Olimpico la Sampdoria 4-...

Infortunio Schick - l’attaccante della Roma si sblocca e poi esce per un problema fisico : Infortunio Schick – Patrik Schick è tornato al gol nel match interno contro la Sampdoria, sfruttando un ottimo assist del solito Kolarov, molto propositivo sulla sinistra. Il ceco non aveva disputato una grande gara fino a quel momento, ma trovare il gol è stato comunque importantissimo per la giovane punta, se non altro per acquisire maggiore fiducia. A rovinare la giornata, però, ci ha pensato un problema muscolare al quadricipite. ...

Roma-Sampdoria 2-0 La Diretta Juan Jesus apre - raddoppia Schick : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite...

Roma - Monchi : 'Resto - basta parlare di addio. Rinnovo Dzeko? Ancora nulla. Fiducia in Schick' : "Abbiamo Fiducia in Patrick Schick, le voci di prestito che arrivano fanno sorridere". Ad ammetterlo Monchi, direttore sportivo della Roma, che, appena prima della partita contro la Sampdoria, ha ...