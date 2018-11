Roma | rinnovo per De Rossi

Roma - Monchi : 'Resto - basta parlare di addio. Rinnovo Dzeko? Ancora nulla. Fiducia in Schick' : "Abbiamo Fiducia in Patrick Schick, le voci di prestito che arrivano fanno sorridere". Ad ammetterlo Monchi, direttore sportivo della Roma, che, appena prima della partita contro la Sampdoria, ha ...

Lazio - rinnovo Leiva : l’agente a Roma : Lazio– Tempo di rinnovi in casa Lazio. Dopo quelli che hanno blindato Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic, la dirigenza biancoceleste sta lavorando sul prolungamento contrattuale di Lucas Leiva. Lotito e Tare vogliono tenersi stretti i loro giocatori migliori, premiando una passata stagione andata ben oltre le più rosee aspettative, che ha portato sfiorare sia […] L'articolo Lazio, rinnovo Leiva: l’agente a Roma proviene da Serie ...

Roma - con Manolas prove di rinnovo : Roma – Ha appena iniziato il quinto anno con la maglia della Roma. È uno dei senatori dello spogliatoio giallorossi, gradi che si è guadagnato a suon di grandi prestazioni all’ombra del Colosseo. Nelle ultime sessioni di mercato di offerte, dall’Italia e dall’estero, non sono certo mancate per il centrale classe 1991, ma Manolas ha […] L'articolo Roma, con Manolas prove di rinnovo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Roma - per il rinnovo di Under c'è il nodo clausola : Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Monchi avrebbe già incontrato il nuovo procuratore del turco, Fali Ramadani, ponendo le basi per un accordo. Il nodo sarebbe la clausola ...

Roma - Dzeko punta il futuro : rinnovo e ruolo dirigenziale : Poi l'attaccante potrebbe pensare a un ruolo di dirigente proprio a Trigoria vista la laurea presa in management dello sport. Una proposta che Monchi sta valutando e che sarà presa in seria ...

Roma - accordo con Under! Le cifre del rinnovo : La Roma e Cengiz Under sono più vicini al rinnovo. Come scrive il Corriere dello Sport , il direttore sportivo Monchi e l'agente del calciatore, Ramadani , hanno trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2023 con ingaggio a 1,8.

Roma - Florenzi : 'Il rinnovo è stata una volontà comune. Uniti usciremo dalla crisi' : Tra tre giorni, la Roma affronterà il Chievo, pronta a riscattare il passo falso con il Milan. Nel match program dei giallorossi, le attenzioni sono tutte rivolte verso quel giorno e tutte le ...