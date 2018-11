Roma | Raggi | ' Da lunedì 19 11 riparte la manutenzione del verde pubblico'

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Raggi posta video dei lavori a Roma. "Presto strade senza buche" : Roma,, askanews, - "Abbiamo programmato oltre novanta lavori in tutta la città dei quali oltre quaranta sono già conclusi e alcuni, molti, sono in corso. Se vedete tanti cantieri a Roma è un bene, ...

Roma - la Giunta Raggi vieta il rovistaggio : Roma, 14 nov., askanews, - Era stata chiesta clemenza rispetto a questo fenomeno da parte delle associazioni caritative e sociali cattoliche e laiche della città, perché il rovistaggio è un fenomeno ...

Roma - la Giunta Raggi vieta il rovistaggio : Roma, 14 nov., askanews, - Era stata chiesta clemenza rispetto a questo fenomeno da parte delle associazioni caritative e sociali cattoliche e laiche della città, perché il rovistaggio è un fenomeno ...

Raggi : Daspo urbano in 14 zone di Roma - stretta anti-alcool : Roma, 14 nov., askanews, - Il Daspo urbano si trasforma in strumento amministrativo ordinario applicabile in 14 zone della città e parte nelle zone della movida Romana un nuovo dispositivo anti-alcol ...

Raggi : Daspo urbano in 14 zone di Roma - stretta anti-alcool : Roma, 14 nov., askanews, - Il Daspo urbano si trasforma in strumento amministrativo ordinario applicabile in 14 zone della città e parte nelle zone della movida Romana un nuovo dispositivo anti-alcol ...

Crozza : 'Suora salta tornelli a Roma? Raggi può fare il musical 'Sister ATAC'' : La copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 è dedicata alla Sindaca di Roma Virginia Raggi: «È stata assolta e ora potrà finalmente iniziare a fare il sindaco» ha ...

Raggi - De Luca : “Assoluzione? Basta con questo vittimismo. La vogliamo santificare? Guardate Roma - è in condizioni penose” : “Non capisco quest’ondata di vittimismo dopo l’assoluzione di Virginia Raggi. vogliamo santificarla? Guardiamo le condizioni penose in cui versa Roma”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l’assoluzione della sindaca della Capitale sul caso nomine, accusata di falso documentale in atto pubblico. L'articolo Raggi, De Luca: “Assoluzione? Basta con questo vittimismo. La vogliamo ...

Renzi come Fassino : “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la profezia (sbagliata) sul futuro della giunta Raggi : In una diretta su Facebook, pochi giorni prima del referendum a Roma sul trasporto pubblico, Matteo Renzi ha detto: “Se io fossi romano voterei sì, cioè contro la giunta Raggi“. Poi la profezia in stile Piero Fassino: “Sarà l’inizio della fine dell’esperienza M5s nella Capitale”. L’affluenza si è fermata al 16%. L'articolo Renzi come Fassino: “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la ...

Roma : Renzi - Raggi avversaria non nemica - lascio barbarie a giustizialisti : Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Ho ricevuto molte critiche per aver telefonato a Virginia Raggi, dopo la sua assoluzione. Mi rendo conto che la reazione di Di Battista e Di Maio sia stata al limite del ridicolo. Ma penso proprio per questo che la politica abbia bisogno di civiltà. Io sono garantista se

Il referendum a Roma non raggiunge il quorum. Il monopolio Atac tira un sospiro di sollievo : Sono stati circa 400 mila i Romani che ieri hanno espresso la propria opinione riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale della Capitale e al futuro di Atac, un numero insufficiente per raggiungere il quorum. Perché la consultazione promossa dai Radicali fosse valida serviva il 33,3 per ce

Roma - referendum su Atac non raggiunge quorum : Solo il 16,3% ha partecipato alla consultazione promossa dai Radicali che già annunciano ricorso al Tar. Esulta la Raggi: l'Azienda dei traporti 'resta dei cittadini' -

VIRGINIA RAGGI ASSOLTA - PRONTO RIMPASTO GIUNTA M5S/ La sindaca : "fallita l'Opa di Salvini su Roma" - IlSussidiario.net : VIRGINIA RAGGI ASSOLTA per inchiesta nomine: sindaco Roma, 'Opa della Lega fallita'. Reazioni Di Maio e Di Battista contro i giornalisti, polemiche Pd

Referendum Atac - l’affluenza si ferma al 16% e il sì non sfonda. Virginia Raggi esulta : “I Romani la vogliono pubblica” : Il Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di RomaRaggiunge il 16,3% di affluenza. E, all’interno di questa fetta, il Sì ottiene “solo” il 75% dei voti, senza far registrare il plebiscito che ci si sarebbe attesi. Alla fine, dunque, meno di 300.000 persone hanno votato per l’ingresso massiccio dei privati nel tpl romano, derubricando a “quasi flop” la consultazione cittadina promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da Pd ...