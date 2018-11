Roma | Perotti senior | ' Diego vuole tornare al Boca'

Roma-Perotti : siamo ai saluti? : Caduto nel dimenticatoio. Ormai, purtroppo, ci si è abituati nel non vedere Diego Perotti tra i convocati della Roma. Tantissimi problemi fisici hanno di fatto impedito all’argentino classe ’88 di poter dare il suo contributo alla causa giallorossa. A dir la verità già prima dell’inizio della stagione qualcosa sembrava ‘scricchiolare’ tra lui e la società. Infatti durante il calciomercato estivo, quando sembrava ...

Paulo Sousa : 'Mi piacerebbe allenare la Roma'. Squadra a Mosca senza De Rossi e Perotti : Mi piace molto l'Italia si gioca un calcio che fanno per me', le parole dell'ex allenatore della Fiorentina a Sky Sport.

Roma - Perotti su Instagram : 'Purtroppo le cose non sono andate come avrei voluto' : 'Purtroppo fino adesso le cose non sono andate come avrei voluto, ma non mi fermerò fino a non fare quello che mi piace di più che è stare dentro al campo!'. È il messaggio del giocatore della Roma, ...

Roma-Spal 0-0 La Diretta Out Schick - De Rossi - Perotti e Kolarov : Roma e SPAL si affrontano questo pomeriggio all'Olimpico in apertura di programma della 9a giornata di Serie A. I gialloRossi, dopo la sconfitta di Bologna, in campionato hanno inanellato 3...

Roma - per Perotti stop di tre settimane. Karsdorp fermo per 10 giorni. Pellegrini 'Felice del nuovo ruolo' : Roma - A Trigoria sono rientranti tutti i nazionali, ma per Di Francesco le cattive notizie arrivano da chi non si era mosso da Roma. Diego Perotti e Rick Karsdorp infatti non ci saranno sabato all'...

Infortunio Perotti - brutte notizie per la Roma : Infortunio Perotti, il calciatore giallorosso sarà costretto a star fuori a lungo dopo gli esami strumentali che hanno messo in luce una lesione al soleo Infortunio Perotti: lesione al soleo sinistro. Questo l’esito degli esami strumentali effettuati dalla Roma sul calciatore giallorosso. Lo stop per Perotti dovrebbe aggirarsi attorno alle 3 settimane, un inizio di stagione non certo fortunato per il calciatore argentino alle prese ...