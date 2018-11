Roma | Patrik Schick sbatte le porte in facci al mercato

sportfair

Patrik Schick ha parlato di speculazioni sul suo conto in merito alla sua presunta intenzione di lasciare la Roma durante la prossima finestra di mercato. "Erano solo delle speculazioni. Non ho alcuna intenzione di partire, voglio giocare a Roma e realizzarmi lì". Schick smentisce la volontà di voler lasciare la Roma, a maggior ragione dopo aver realizzato, contro la Sampdoria, il suo primo gol in questo campionato. "Ovviamente sono contento di aver trovato il primo gol in campionato – aggiunge il 22enne ceco dal ritiro della sua nazionale -, sono sicuro che avrò più opportunità d'ora in poi. Mi mancano dei minuti ancora, sento di aver bisogno di giocare di più per arrivare ad una forma ideale".