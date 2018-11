ilfattoquotidiano

: Roma, mazzette sulle pompe funebri: 18 a processo. Anche ex deputati Domenico e Luca… - TutteLeNotizie : Roma, mazzette sulle pompe funebri: 18 a processo. Anche ex deputati Domenico e Luca… - Cascavel47 : Roma, mazzette sulle pompe funebri: 18 a processo. Anche ex deputati Domenico e Luca Gramazio. E l’agenzia Taffo… - SkyTG24 : Roma, business del 'caro estinto': in 18 a processo -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Sono diciotto le persone che saranno processate alla fine dell’inchiesta sul cosiddetto “business del caro estinto“. Ventuno sono stati prosciolte, due assolte, una invece è stata condannata a sei mesi col rito abbreviato. Si chiude così l’udienza preliminare della maxi indagine sul sistema diche per anni avrebbe riguardato agenziee diversi ospedali di, tra cui il San Camillo, il Sandro Pertini, il Sant’Eugenio e il Cto che si sarebbero spartiti il ‘mercato‘ delle. I fatti risalgono al 2012. Oggi avanno tra gli altri il patron dell’agenzia di onoranzeTaffo, Luciano Giustino,e i figli Daniele e Alessandro. E poi due politici di An poi passati con Forza Italia: l’ex parlamentareGramazio e il figlio, condannato in appello a otto anni e otto mesi nelsu Mafia capitale. Fra i ...