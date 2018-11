Roma | in manette secondo uomo autore violenza sessuale Romanina

Roma : Carabinieri sgominano banda del buco - 2 in manette e un ricercato : Roma – Hanno lavorato per mesi, senza interruzione e con grande professionalita’, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, per riuscire a chiudere il cerchio sulla banda del buco che lo scorso mese di giugno ha fatto razzie in negozi e boutique della Capitale, mettendo a segno numerosi colpi, alcuni dei quali da svariate centinaia di migliaia di euro. A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di ...

Roma : trovata droga e quasi 2000 euro in casa - in manette 27enne : Roma – E’ stato quell’andirivieni in via Monte Resegone ad insospettire gli investigatori del commissariato di Fidene Serpentara diretto da Giuseppe Rubino che, al termine di una attivita’ investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno deciso di passare all’azione. Dopo una serie di appostamenti infatti, sono risaliti all’identificazione di un italiano di 27 anni, domiciliato ...

Roma : in manette due rapinatori seriali di supermercati a San Basilio : Roma – In seguito ad una complessa e articolata indagine, gli uomini della Polizia di Stato hanno catturato due rapinatori seriali di supermercati. Romani di 41 e 40 anni, entrambi pregiudicati, erano sospettati di aver commesso delle rapine, durante l’estate, nel quartiere San Basilio, a Roma. Gli investigatori del commissariato di zona, diretto da Agnese Cedrone, analizzando e comparando i filmati dei vari sistemi di sicurezza ...

Roma : rubavano cellulari a turisti - in manette due ladre : Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel corso di alcuni controlli del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno arrestato in due distinti episodi, due cittadini stranieri per il furto di cellulari. Il primo arresto lo hanno effettuato i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto nei pressi della metropolitana linea A, fermata Termini. In manette e’ finita una cittadina ...

Roma : trovato con eroina in auto e casa - in manette tunisino : Roma – Fermato in via Casilina, a Roma, per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato, un uomo tunisino di 44 anni, nascondeva – nel vano dello sportello anteriore dell’ autovettura – alcuni grammi di eroina. A quel punto i poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione dello straniero dove, con l’ausilio de una squadra cinofila, hanno rinvenuto e sequestrato altri 200 grammi di eroina ...

Roma : sventata rapina in banca - in manette due persone : Roma – rapina in banca sventata a Primavalle. Nessun bottino ma manette ai polsi per i due rapinatori italiani di 40 e 31 anni che questa mattina hanno tentano di rapinare la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di Pasquale II. La segnalazione arrivata alla Polizia di Stato intorno alle 10.30 e’ stata subito confermata anche dalla centrale di video sorveglianza della banca, che ha riferito delle presenza all’interno ...

Roma : maxi operazione anti droga al Tufello - 19 persone in manette : Roma – Oggi, nelle prime ore del mattino, la Squadra Mobile di Roma e il commissariato di Polizia Fidene-Serpentara, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno eseguito 20 provvedimenti restrittivi e altrettante perquisizioni, che hanno consentito di smantellare un importante sodalizio criminale Romano, dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana che non ha esitato ...

Roma : controlli a Piazza Vittorio - pusher in manette : Roma – Proseguono senza sosta i controlli antidroga, dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nel territorio compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaPiazza Dante hanno arrestato un 30enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Appostati in abiti civili in Piazza ...

Roma : sostanze stupefacenti celate in valigia - donna in manette : Roma – Proseguono con profitto i servizi preventivi messi in atto dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Scalo Termini hanno intercettato una donna peruviana di 49 anni, in Italia senza fissa dimora, appena giunta nella Capitale, che stava trascinando il suo trolley con un atteggiamento che lasciava trasparire un’anomala premura. Per questo motivo, i Carabinieri hanno deciso di ...

Maxi retata in via Romana : otto persone finiscono in manette : Sono in tutto otto le persone finite in manette a seguito di una retata in via Romana. E' quanto avvenuto questa mattina nel quartiere di San Marco e che ha visto un grande dispiegamento di forze dell'...

Roma - ruba smartphone in una discoteca di Testaccio e aggredisce carabinieri : in manette 23enne : L'aveva puntata e poi è entrato in azione. In una discoteca della movida di Testaccio, un 23enne di origini senegalesi, ha rubato lo smartphone di una ragazza seduta al bancone per poi darsi alla fuga.

Roma : in manette spacciatore di cocaina - celava droga in sigarette : Roma – Nascondeva dosi di cocaina all’interno di sigarette minuziosamente modificate e si aggirava in strada alla ricerca di acquirenti. Ma il suo piano e’ stato scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette e’ finito un 68enne Romano, gia’ noto negli ambienti della droga. Ieri ...

Roma : in manette la baby gang dei Parioli - quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni : Una vera e propria baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell'area tra villa Borghese e piazza Mancini. quattro giovanissimi, di età compresa tra i 16 e 17 anni, diventati l'incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Flaminia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, l'accusa ...

Roma : celava cocaina in bagli - in manette trafficante internazionale : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane, nel corso dei quotidiani controlli ai passeggeri in transito presso l’aeroporto Leonardo da Vinci, ieri pomeriggio, hanno arrestato, una cittadina peruviana di 29 anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, il personale operante insospettito dal particolare nervosismo della giovane donna, ...