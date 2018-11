Roma | droga nei bagagli | in manette 38enne romana

Roma : trovata droga e quasi 2000 euro in casa - in manette 27enne : Roma – E’ stato quell’andirivieni in via Monte Resegone ad insospettire gli investigatori del commissariato di Fidene Serpentara diretto da Giuseppe Rubino che, al termine di una attivita’ investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno deciso di passare all’azione. Dopo una serie di appostamenti infatti, sono risaliti all’identificazione di un italiano di 27 anni, domiciliato ...

Roma : no stop controlli anti droga San Basilio - oltre 500 grammi sequestrati : Roma – Proseguono i servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Basilio da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, diretto da Agnese Cedrone. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato e le unita’ cinofile della Questura di Roma hanno proceduto all’ispezione di alcuni locali condominiali con successive perquisizioni domiciliari che hanno portato all’acquisizione di ...

Aeroporto Fiumicino Roma - sequestrati 12 kg di droga in busti ortopedici : Roma Aeroporto di Fiumicino: sequestrati 12 kg di cocaina occultati in busti ortopedici e in confezioni di prodotti cileni. Arrestati tre corrieri

Roma : elude domiciliari e viene trovato con droga - arrestato evaso : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 45enne Romano, gia’ noto per i suoi precedenti e gia’ sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. Ieri pomeriggio, transitando in via Nicola Maria Nicolai, a San Basilio, i Carabinieri hanno notato e riconosciuto l’uomo in strada che, alla loro vista, ha tentato di coprirsi nella speranza di eludere il ...

Roma : possesso di armi e droga - due arresti a Tor Bella Monaca : Roma – Ieri sera, nel corso di una mirata attivita’ di controllo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un commerciante, 43enne originario di Lamezia Terme e gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di ricettazione e detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento, e un 31enne del Marocco, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Roma - 20 arresti al Tufello : sgominata banda della droga/ Video - gli 'intoccabili' : "entrate con carri armati" - IlSussidiario.net : Roma, operazione Dia: 22 arresti, sgominata maxi banda spaccio di droga nel Tufello. Ultime notizie, presi 'gli intoccabili': 'entrate con carri armati'

Roma : maxi operazione anti droga al Tufello - 19 persone in manette : Roma – Oggi, nelle prime ore del mattino, la Squadra Mobile di Roma e il commissariato di Polizia Fidene-Serpentara, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno eseguito 20 provvedimenti restrittivi e altrettante perquisizioni, che hanno consentito di smantellare un importante sodalizio criminale Romano, dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana che non ha esitato ...

Roma : deteneva oltre 1 kg di droga in casa - arrestato 41enne : Roma – Circa 20 grammi di cocaina, 877 grammi di hashish, 120 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e panetti, e materiale per il confezionamento. E’ quanto i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno rinvenuto a casa di un 41enne Romano, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Scarperia, zona ...

Roma : lancia droga dalla finestra - 4 arresti : Roma – Era un meccanismo ben collaudato. Un Romano 61enne e una Romana 31enne, avvicinavano i clienti all’interno di un parco e poi si allontanavano per fermarsi poco dopo sotto le finestre di un vicino stabile. Ed e’ da qui che un 42enne Romano, lanciava la droga direttamente nelle mani dei suoi due complici. La sera del 31 ottobre, pero’, ad assistere alla scena c’erano anche gli agenti del Commissariato ...

Roma : Carabinieri arrestano 4 spacciatori durante controlli antidroga : Roma – Nel corso di intensificati controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i Carabinieri hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza ...

Roma : ingenti quantità armi e droga sequestrate a Ostia - 2 arresti : Roma – Nella serata di lunedi’, gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente ad Ostia e Dragona, ben 606 kg di hashish, arrestando 2 persone: un Romano con precedenti di polizia specifici, trovato in possesso di 544 kg. di droga pronta per essere spacciata, che deteneva all’interno di un magazzino tra Ostia e Dragona; un altro ...

Roma - scoperto laboratorio della droga in una villa sul lago a Marino : sequestrati 15 chili marijuana. Arrestato un 50enne : E' con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che i carabinieri della Stazione di Marino hanno Arrestato un 50enne di Roma . Era da qualche giorno che ...

Roma : nega soldi per droga - madre invalida picchiata da figlia : Roma – Prima la richiesta insistente di soldi per acquistare la droga poi, al rifiuto dell’anziana madre, le minacce e la violenta aggressione: calci, pugni e il lancio di alcuni arredi e oggetti presenti nella loro abitazione. Ieri mattina, in manette e’ finita una 33enne Romana, gia’ nota alle forze dell’ordine, arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Prenestina con l’accusa di maltrattamenti in ...

Roma : arrestato corriere della droga - consegnava coca in scooter : Roma – Effettuava le consegne delle dosi di droga con il suo scooter, girando per le vie del quartiere pensando di sfuggire ai controlli. Ma ieri pomeriggio, un 44enne Romano, senza occupazione e con precedenti, e’ stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone. Ad individuarlo e’ stato un Carabiniere, libero dal servizio, che lo ha notato in via Morozzo ...