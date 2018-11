Roma | Ama partecipa da 17 a 25 novembre a decima edizione Serr

Micaela Ramazzotti aggredisce verbalmente uno sconosciuto in un ristorante di Roma : La notizia viene riportata da Dagospia e racconta di un fatto accaduto ieri sera in un ristornate della Capitale a Michaela Ramazzotti . L'attrice ed ex moglie di Paolo Virzì, già pizzicata insieme ad ...

Beach Volley – World Tour : a Roma nel 2019 tornano i migliori atleti del panorama mondiale : Il World Tour a Roma nel 2019, nella capitale tornano le stelle del Beach Volley mondiale Il grande Beach Volley internazionale torna nella Capitale. Il prossimo anno, infatti, il magnifico scenario del Foro Italico, dal 4 all’8 settembre, ospiterà nuovamente i migliori atleti del panorama mondiale. Al torneo 5 stelle che rappresenterà l’atto conclusivo del World Tour 2019 parteciperanno 32 formazioni per ciascun tabellone, con un ...

Saltamartini : se me lo chiedessero sarei pronta a fare sindaca a Roma : Roma – Barbara Saltamartini, deputata della Lega, e’ intervenuta ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. “Roma non e’ governata bene- ha detto- Adesso che finalmente la Raggi non ha piu’ il peso di un’indagine sulle sue ...

'Chiamami Iris' : donne - sentimenti e Napoli nel Romanzo di Vincenza Alfano : Probabilmente c'è del vissuto in quest'opera che denota una conoscenza radicale per Napoli e per il mondo della scrittura, due mondi da affontare evitando gli stereotipi. E la docente e scrittrice ...

Sgomberato stamane a Roma - il presidio di 'Baobab Experience' [Video] : 13 novembre - Liberato stamane a Roma, il presidio di 'Baobab Experience', nei pressi della Stazione Tiburtina nel piazzale Maslax. A dare contezza, di questa operazione delle forze dell'ordine è ...

Referendum Atac sul trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i Romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

Roma : campagna Ama-Tgr Lazio - domenica raccolta gratuita ingombranti : Roma – domenica 11 novembre torna la campagna Ama-Tgr Lazio ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici. In questo nono e penultimo appuntamento del 2018 saranno coinvolti i municipi pari della Capitale. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 15 siti: 10 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) ...

La truffa delle residenze per i fondi di Amatrice : inchiesta su 200 Romani : False residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi 'avvisi di conclusione delle indagini' per i reati di truffa e falso finalizzato ...

Giulia De Lellis innamorata? Cena Romantica e baci con Irama - il vincitore di Amici : Visualizza questo post su Instagram Mentre il mondo si confonde, parla a caso e corre ad una velocità che a me non piace.. Io mi godo le cose belle che la vita per qualche assurdo motivo ha deciso di ...

Roma : 70% lavoratori aderisce a sciopero indetto da Ama : Roma – Lo sciopero dei lavoratori dell’Ama, nel primo turno della mattina, ha toccato un’adesione del 70%. È quanto fanno sapere fonti sindacali in occasione del sit-in dei lavoratori in piazza del Campidoglio, organizzato per protestare contro la mancata approvazione del bilancio della controllata da parte del Comune di Roma, a causa di un contenzioso sull’attribuzione di 18 milioni di debiti. “Lo sciopero e’ ...

Sousa : 'La Roma? Non mi ha chiamato - ma...' : Così l'ex allenatore della Fiorentina , Paulo Sousa , ai microfoni di Sky Sport, sull'eventualità di allenare la Roma. 'Se ho ricevuto una telefonata dalla dirigenza giallorossa? No, mai. A me piace ...

Roma - sit-in dei dipendenti Ama in Campidoglio : urla e proteste contro il collega al lavoro : ”Sono a rischio gli stipendi di novembre, anzi da novembre in poi”. Lavoratori Ama in piazza in Campidoglio a Roma per il sit in convocato in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati per lo sblocco dello stallo sul bilancio di Ama. ”Da mesi sta andando avanti la trattativa con il Campidoglio per l’approvazione del bilancio – dice una delle lavoratrici di Ama, non iscritta al sindacato ma che ha ...