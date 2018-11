Risultati Eurolega – Vittoria e 2° posto in classifica per il CSKA | tutti i risultati

Risultati Eurolega - dopo il successo di Milano - vittoriose anche Fenerbache ed il Real : la classifica : Eurolega, il Real Madrid ha superato il Khimki, il big match Olympiakos-Fenerbache è stato vinto dai turchi con un super Sloukas Eurolega, si è conclusa la prima metà delle gare della 7ª giornata. Nel pomeriggio Milano ha superato il Darussafaka 92-98, grazie ai 21 punti di James ed i 20 di Micov. A seguire è andato in scena il match clou della giornata, Olympiakos-Fenerbache. I turchi l’hanno spuntata per 72-73 grazie ad un greco, ...

Risultati Eurolega – Datome porta alla vittoria il Fenerbahce : trionfi anche per Panathinaikos e Barcellona : La sesta giornata di Eurolega si conclude con il successo del Barcellona in trasferta e con la vittoria in casa del Panathinaikos Dopo la vittoria dell‘Olimpia Milano contro il CSKA di ieri, l’Eurolega ritorna protagonista in campo con la seconda parte della sesta giornata. Il primo match a scendere in campo è stato quello tra la Khimki Moscow ed il Barcellona. La squadra spagnola vince in trasferta grazie ai 18 punti del ...

Risultati Eurolega 6ª giornata : Milano lotta - ma cade sotto i colpi del Cska : Eurolega giunta alla 6ª giornata, con l’Olimpia Milano impegnata in un incontro importantissimo contro il Cska di Mosca Eurolega 6ª giornata, gare importanti per la classifica andate in scena questa sera. Il Real Madrid ha dominato sul campo del Maccabi di Tel Aviv, chiudendo con un +21 che non lascia spazio a repliche. 66-87 in favore degli iberici ancora imbattuti in Eurolega, trascinati da un ottimo Lull da 17 punti a referto. ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega 5ª giornata : Milano vince con un (quasi) buzzer beater di Mike James - tripla decisiva contro l’Efes : Eurolega, 5ª giornata: belle prestazioni esterne di Panathinaikos e Real Madrid, vittoriose rispettivamente contro Podgorica e Zalgiris La 5ª giornata di Eurolega è iniziata col botto con la serata di ieri davvero entusiasmante. Quest’oggi il Khimki si è sbarazzato di Gran Canaria con un netto 87-72, vittoria esterna per il Panathinaikos sul parquet di Podgorica 67-72. Nella gara di Kaunas, lo Zalgiris non ha potuto nulla contro lo ...

Risultati Eurolega 5ª giornata – Datome trascina il Fenerbahce - il CSKA Mosca capolista solitaria : Il CSKA Mosca trionfa ed è capolista in solitaria nella classifica del campionato di Eurolega, ritrova la vittoria il Fenerbahce di Datome Sono andate in scena oggi le prime quattro sfide della quinta giornata del campionato di Eurolega di basket maschile. La prima sfida ad aprire le danze è stata quella tra CSKA Mosca e Olympiacos. I padroni di casa hanno avuto la meglio sugli avversari, portando a casa un’importante vittoria per ...

Risultati Eurolega 4ª giornata – Barcellona ok contro il Darussafaka - sorridono Zalgiris e CSKA : Vittorie esterne per Barcellona, Zalgiris e CSKA nella quarta giornata di Eurolega che non smette di regalare emozioni Continua lo spettacolo dell’Eurolega: tre match sono andati in scena nella giornata di oggi per la competizione europea più ambita della pallacanestro. Ottima prestazione del Barcellona: la squadra spagnola ha trionfato in trasferta, contro il Darussafaka. Il Barcellona ha sempre gestito bene il match, cedendo nel ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Vittorie per Milano e Fenerbahce - il derby spagnolo va a : L’Olimpia Milano porta a casa un’importante vittoria contro l’Olympiakos, Fenerbahce ok a Kaunas Lo spettacolo dell’Eurolega continua a regalare emozioni: i parquet delle squadre europee più forti tornano a riempirsi per la terza giornata della seguitissima competizione. Quattro le sfide che hanno arricchito il pomeriggio e la serata di questo venerdì di metà ottobre: le prime a scendere in campo sono state le ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Panathinaikos a valanga - ok CSKA e Barcellona : colpo Maccabi in trasferta : Risultati Eurolega 3ª giornata: successi casalinghi per CSKA Mosca, Panathinaikos e Barcellona, vittoria esterna per il Maccabi Tel Aviv Giovedì notte di grande basket sui parquet d’Europa: torna di scena lo spettacolo dell’Eurolega con le migliori formazioni del vecchio continente pronte a darsi battaglia fino all’ultimo canestro. Il programma della serata ha visto svolgersi un poker di match davvero interessanti, ad iniziare dal successo ...

Risultati Eurolega 2ª giornata – Tanto cuore per Milano - ma non basta contro il Real Madrid di Campazzo e Randolph : Risultati Eurolega 2ª giornata: l’Olimpia Milano sconfitta in rimonta da un super Real Madrid, successi per Zalgiris Kaunas, Fenerbahce e Olympiakos Mercoledì notte di grande basket sui parquet d’Europa: torna di scena lo spettacolo dell’Eurolega con le migliori formazioni del vecchio continente pronte a darsi battaglia fino all’ultimo canestro. Il programma della serata ha visto svolgersi 4 match interessanti, ad iniziare dal ...