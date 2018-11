Risparmiare sulla spesa è possibile | il caso SixthContinent

Riscaldamento - come Risparmiare sulla bolletta : Maltempo in arrivo per l'inizio di novembre. L' autunno - dopo un ottobre che ha sorpreso con le sue temperature anche sopra i 20 gradi - comincia a rifarsi con gli interessi e sembra non essere ...

Tagli ai Ministeri? Le reazioni dei dipendenti : 'Non cercate di Risparmiare sulla nostra pelle' : Il governo è alla ricerca dei soldi per far quadrare i conti della manovra e secondo le previsioni una parte delle risolse sarebbe prevista dal Taglio ai Ministeri , in particolare a quelli della ...

Il termostato intelligente Nest E arriva in Italia - ma per Risparmiare sulla bolletta contano le tue abitudini : Nest E è un termostato intelligente che punta tutto sulla semplicità. Il design è minimale, il funzionamento molto semplice, l’installazione è facile e addirittura non richiede una programmazione, in quanto è in grado di adattarsi in maniera dinamica alle abitudini di chi lo acquista. Ma soprattutto, a detta dell’azienda statunitense che ha anni di esperienza nello sviluppo di dispositivi dedicati alla casa intelligente, dovrebbe far risparmiare ...