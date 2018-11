Risotto alla marinara – ricette di Sardegna

cosacucino.myblog

(Di venerdì 16 novembre 2018)INGREDIENTI: 400 gr. di riso, 500 gr. fra cozze e vongole, 300 gr. fra seppioline e calamaretti, 200 gr. di gamberetti, 3 cucchiai di olio, 1 trito di aglio, cipolla e prezzemolo (circa 2 cucchiai), 1/2 bicch. di vino bianco vermentino di Gallura, 250 gr. di pomodori pelati, sale q.b. o 1 pizzico di sale.PREPARAZIONE:Mettere cozze e vongole a spurgare in acqua e sale, nel… frattempo pulire, tagliare e lavare seppioline, calamari e gamberi. Fare aprire in un tegame cozze e vongole, toglierle dal loro guscio e filtrare il liquido attraverso una garza per eliminare l’eventuale residuo sabbioso e conservarlo.Nella pentola a pressione fare rosolare in olio il trito di odori, unire il pesce e fare insaporire per qualche minuto, unire il vino e fare evaporare, aggiungere l’acqua di apertura di cozze e vongole e fare cuocere scoperto per circa 10 ...