Rischio sismico | idrogeologico e vulcanico | i geologi nelle scuole a insegnare la

Rischio sismico : a Palermo un convegno su fragilità del territorio e politiche di prevenzione : Rischio sismico e fragilità del nostro Paese. Questi i temi del convegno che si terrà domani nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo e che trova spunto da un volume pubblicato dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale che raccoglie 41 articoli ad opera dei maggiori esperti italiani in Rischio sismico. Il volume “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un paese ...

Terremoto Lazio - l’esperto : “La zona tra Roma e Rieti è a basso Rischio sismico - ma potrebbero verificarsi scosse molte forti” : Il Terremoto che ha scosso ieri sera il Lazio, in particolare la zona tra Roma e Rieti, obbliga a porsi alcune domande in merito al rischio sismico di quel territorio e ai pericoli riguardo ai quali la popoLazione deve assumere maggiore consapevolezza. Come spiega ai microfoni di MeteoWeb il professor Antonio Moretti, dell’Università degli Studi dell’Aquila: “La zona appenninica dell’alto Tirreno non è caratterizzata da ...

Rischio sismico : 500 mila euro a piccoli comuni per vigilanza e messa in sicurezza : Uno stanziamento di oltre mezzo milione di euro da destinare ai comuni lombardi situati in zona sismica 2 e 3

Rischio sismico scuole Ragusa : finanziamenti dalla Regione : Serviranno a valutare il Rischio sismico negli edifici scolastici dell'ex provincia di Ragusa più a Rischio i progetti finanziati dalla Regione

Terremoti e microzonazione sismica - a Perugia un corso di perfezionamento di alta formazione per l’operazione chiave della prevenzione del Rischio sismico : Giovedì 25 ottobre, alle ore 11:30, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del corso di perfezionamento di alta formazione in “microzonazione sismica e Risposta sismica Locale (RSL)“, per l’anno accademico 2018-2019, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia. Il corso è organizzato e diretto dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Ateneo di Perugia, in collaborazione con l’Ordine ...

Rischio sismico : controlli a Palazzo Spadaro e al Cataudella di Scicli : Progetto Ismers, tecnici della Betontest al lavoro per monitorare lo stato di salute di Palazzo Spadaro e dell’ISS“Cataudella” di Scicli

Rischio sismico Catania : il lavoro della commissione urbanistica : L'obiettivo del lavoro della commissione urbanistica è quello di godere delle agevolazioni previste per Catania, città ad alto Rischio sismico.

Protezione civile : trasferiti oltre 70 milioni alle Regioni per la riduzione del Rischio sismico : Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato oggi i decreti e gli ordini di pagamento per il trasferimento di oltre 70 milioni e 500 mila euro alle Regioni destinati alla prevenzione del rischio sismico. Quella erogata oggi è l’ultima annualità dei fondi previsti dal piano settennale di prevenzione sismica in attuazione dell’art. 11 del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009. La ripartizione dei fondi tra le ...

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del Rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

Intenso terremoto in Sicilia nella notte : l'area colpita e' ad alto Rischio sismico. : Una intensa scossa di terremoto ha colpito nella notte l´entroterra catanese, con epicentro nei pressi di Santa Maria di Licodia, pochi chilometri a sud dell´Etna. Secondo le rilevazioni...

Terremoto - Rischio sismico : Italia ancora indietro sulla prevenzione : L’Italia è ancora indietro nella prevenzione degli effetti dei terremoti. Occorre completare la carta geologica del Paese, ferma a poco più del 40% del territorio. E’ quanto emerge dallo studio “rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”, curato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea). E’ stato presentato al Senato alla presenza del ministro ...

Rischio sismico e prevenzione - bagno di folla per la prima Giornata della Prevenzione Sismica. Ghinelli : 'Professionisti a disposizione dei ... : 'Cominciare a parlare di protezione attiva da parte dei cittadini c' è una grande voglia da parte del mondo professionale di aiutare i cittadini a capire se le case dove abitano o gli uffici dove lavorano sono o meno in condizioni di Rischio sismico evidente. Come? Attraverso una sorta di ricognizione,...

Il Rischio sismico della fragile Italia - : Perseguire con decisione una politica d'intervento, finalizzato al significativo incremento delle condizioni di sicurezza dal punto di vista sismico. Un volume che ha la finalità quindi di fornire lo ...

Sequenza di terremoti tra Sicilia e Calabria : Rischio sismico alto - COMUNICATO INGV : Numerose scosse registrate nel basso Tirreno tra Sicilia e Calabria. Sisma intenso al mattino ben avvertito. Ecco il COMUNICATO dell'INGV. Dopo l'intensa scossa di terremoto avvenuta stamattina alle...