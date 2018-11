Riparte la serie A | a Tavagnacco ecco il Sassuolo

Clamoroso Giuseppe Rossi - Riparte dalla Serie C : ecco la (probabile) nuova destinazione : Giuseppe Rossi è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massima Serie A. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa in Serie C. Secondo alcune voci delle ultime ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri Riparte dalla Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi : La Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi sarà la quinta dieci chilometri disputata per Gregorio Paltrinieri che dunque si appresta a tornare in acqua Gregorio Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi. Dopo il primo podio della sua carriera in acque libere (terzo a Chun’an il 16 settembre) l’olimpionico azzurro chiuderà le Fina Marathon World Series ad Abu Dhabi venerdì 9 novembre. Sarà la sua quinta dieci chilometri dopo ...

Nuoto - Paltrinieri Riparte dagli Emirati Arabi : l’azzurro venerdì in acque libere per la FINA Marathon World Series : Dopo il primo podio in acque libere ottenuto a settembre, Paltrinieri gareggerà ad Abu Dhabi nella FINA Marathon World Series Gregorio Paltrinieri riparte dagli Emirati Arabi. Dopo il primo podio della sua carriera in acque libere (terzo a Chun’an il 16 settembre) l’olimpionico azzurro chiuderà le FINA Marathon World Series ad Abu Dhabi venerdì 9 novembre. Sarà la sua quinta dieci chilometri dopo quelle della prima tappa negli ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - la prima squadra maschile Riparte dalla serie C con Tincani : Roma – I dubbi sono stati sciolti. Il 3T Frascati Sporting Village del presidente Massimiliano Pavia avrà una prima squadra maschile anche in questa stagione e giocherà in serie C. La guida tecnica è stata affidata ad Emanuele Tincani, già responsabile del settore pallanuoto e allenatore dell’Under 20 e dell’Under 17 (che stante questo nuovo impegno sarà affidata al coach dell’Under 15 Andrea Casaburi). «Stavamo valutando una soluzione per ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano Riparte alla grande - Casalmaggiore abbattuta : A una settimana dalla Finale dei Mondiali persa dall’Italia contro la Serbia, è ripartita la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. L’anticipo della prima giornata è stato letteralmente dominato da Conegliano che ha surclassato Casalmaggiore con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-14): le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo, abbattendo la Pomì che invece riparte nel peggior modo possibile in quella che ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : si gioca la terza giornata. Pro Recco Riparte da Roma - Brescia e BPM per allungare : Dopo la scoppola arrivata dal Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Posillipo per la mancata disputa della gara nello scorso turno di campionato, nella terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto la Pro Recco riparte da Roma: i liguri sono chiamati a non perdere terreno ulteriore da Sport Management e Brescia. I Mastini saranno di scena a Catania mentre i Bresciani attenderanno il Savona: in tutti i casi il risultato non è ...

D’Anna è il primo esonerato in Serie A : il Chievo Riparte da Ventura : Il presidente Campedelli ha deciso: Gianpiero Ventura sarà il nuovo allenatore del Chievo, sostituirà l'esonerato D'Anna. L'articolo D’Anna è il primo esonerato in Serie A: il Chievo riparte da Ventura è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La nuova vita di Gilardino : l’ex attaccante Riparte dalla Serie D : Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dopo aver segnato 188 gol in Serie A, Alberto Gilardino ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Il campione del Mondo 2006, infatti, sarà il braccio destro di Serafino Di Loreto, presidente del Rezzato (formazione di Serie D, girone B). I bresciani puntano a conquistare la promozione […] L'articolo La nuova vita di Gilardino: l’ex attaccante riparte dalla Serie D proviene da ...

Gilardino - nuova vita : Riparte dal Rezzato - sarà vice allenatore e direttore tecnico in Serie D : Il campione del mondo, che era in questo weekend in tribuna ad assistere al match, potrà così esordire nel suo nuovo ruolo, lui che aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di diventare ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano Riparte dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...