Rinascita Huawei P20 Pro brand Wind | OTA dell’aggiornamento B138

(Di venerdì 16 novembre 2018) Vive un periodo particolarmente intenso il top di gammaP20 Pro, e non soltanto nell'ambito dei dispositivi noItalia, che hanno da poco iniziato a ricevere l'aggiornamento B161, inclusivo della patch di novembre 2018, e che gli utenti sperano possa contribuire a far recuperare quel 15% di autonomia in più presumibilmente andato perso con il precedente B159, di cui non si è parlato troppo bene. Tornando alla notizia del giorno, va precisato che a salire sulla giostra questa volta sono stati gli esemplariizzati(che sappiamo essere quelli di più trascurati quando si tratta di rilasci software).Sugli schermi di questi modelli hanno cominciato a fioccare le notifiche OTA relative all'aggiornamento, un pacchetto atteso ormai da svariate settimane e che non accennava ad arrivare. Molti utenti hanno inteso il pacchetto come un regalo natalizio consegnato in ...