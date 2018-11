Rifiuti | ministro Costa | contrario a inceneritori | non servono

Rifiuti - FICO VS SALVINI : SCONTRO SU INCENERITORI/ Il ministro Lezzi "Non servono nuovi impianti" - IlSussidiario.net : RIFIUTI, lite tra Luigi Di Maio e Matteo SALVINI sugli INCENERITORI. Video, Lega vs M5s, FICO 'Uno schiaffo a Napoli e alla Campania'

Il ministro Trenta : 'Duecento soldati in Campania per presidiare gli impianti dei Rifiuti' : 'Stiamo pensando a circa duecento militari da impiegare per il presidio dei siti di stoccaggio dei rifiuti, soprattutto per quelli più a rischio. In questi giorni sono in stretto contatto con il ...

Roghi Rifiuti : nuovo incendio nel casertano. Il ministro Costa annuncia invio 100 carabinieri : Negli ultimi mesi sono tanti gli incendi e tutti a distanza ravvicinata. Fuochi a Battipaglia, Casalduni, San Vitaliano, Caivano, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere -