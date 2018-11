Rifiuti | gli impianti sono stracolmi | ormai è emergenza in Campania

Rifiuti - lite tra Salvini e Di Maio sugli inceneritori in Campania : Ritorna a Napoli, come promesso un mese fa, e parla subito della sua «enorme preoccupazione»: una emergenza Rifiuti che, in Campania, potrebbe tornare presto, molto presto. Il ministro...

Di Maio risponde a Salvini sull'emergenza Rifiuti in Campania : "Gli inceneritori non c'entrano una ceppa" : "Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra l'altro non sono nel contratto di Governo". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio che fa riferimento, senza ...

Raggi : voglio soluzione subito su questione Rifiuti : Roma – “Sto correndo in Campidoglio. Ho convocato gli uffici perche’ pretendo una soluzione immediata a questa fase di stallo”. Lo ha detto, a margine di un evento al cinema Andromeda, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito alla questione relativa al bilancio di Ama. L'articolo Raggi: voglio soluzione subito su questione rifiuti proviene da RomaDailyNews.

Muore in giardino - in casa moglie e 4 figli denutriti : vivevano tra i Rifiuti : E' successo in provincia di Roma. La Polizia ha rinvenuto il corpo di un pensionato nel giardino di casa, poi all'interno...

Ex operaio trovato morto in giardino - in casa segregati tra i Rifiuti 4 figli e la moglie : di Enrico Chillè Un vero e proprio dramma alle porte di Roma : un uomo di 69 anni , un ex operaio della Fiat in pensione, è stato trovato morto nel giardino della sua abitazione dopo che la moglie ne ...

Crisi Rifiuti in Campania - maxi inchiesta sugli appalti milionari : rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo...

Rifiuti : Consiglio Lombardia approva messa in sicurezza discarica Gerenzano : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in Consiglio regionale della Lombardia alla mozione che chiede alla giunta regionale di attuare tutti gli interventi necessari per potenziare la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano, in provincia di Varese. Il testo è stato presentato

Rifiuti : Consiglio Regione Lombardia approva risoluzione su utilizzo plastica : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla strategia per l’attuazione di politiche ecologiche tendenti a limitare l’utilizzo della plastica e a favorirne il riuso e il riciclo. Il documento, il cui relatore è il presidente de

L'affare criminale dei Rifiuti nelle campagne - Coldiretti : 'Foggia al secondo posto delle province pugliesi' : 'Si tratta di un fenomeno grave ed in escalation, dove a sversare rifiuti di ogni genere non sono più soltanto i gruppi criminali, ma anche residenti che scaricano nelle aree rurali ogni genere di ...

Legambiente - i dati dei progetti fishing for litter : negli ultimi 6 mesi recuperate 4 - 8 tonnellate di Rifiuti dai fondali marini : Nell’Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina (Lt) nel Lazio, in due mesi di attività. Passando dal Tirreno all’Adriatico, anche a Manfredonia, in Puglia, va in scena questa particolare attività di pesca a strascico: oltre a catturare pesci, i pescatori tirano infatti su dalle reti rifiuti di ogni tipo, dalle reti per ...

Rifiuti - l'annuncio di De Luca : 'A gennaio primo impianto di compostaggio a Pomigliano' : Il primo impianto di compostaggio 'partirà a gennaio, a Pomigliano'. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, spiega a margine di una visita nel Conservatorio San Pietro a Majella di ...