Rifiuti | Fico | no inceneritori Salvini | chi dice no provoca roghi

Fico : Salvini?Non dica Rifiuti mangiateli : ANSA, - NAPOLI, 16 NOV - "Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla così al sindaco di Napoli che comunque è il sindaco della Capitale del Sud ...

Rifiuti Campania - Fico : “Nessun nuovo inceneritore in questa regione - chi ne parla è un provocatore” : “Voglio tranquillizzare tutti i cittadini, in Campania non ci sarà nessun nuovo inceneritore, dobbiamo puntare alle nuove tecnologie. Chi ne parla in questa terra è anche un po’ provocatore“. Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, intervistato a margine dell’inaugurazione dell’Aula Magna del Policlinico Federico II di Napoli, ha commentato le parole di Salvini, che ieri in visita a ...

Rifiuti - Fico all'attacco : "Da Salvini uno schiaffo a Napoli e alla Campania" : 'Vi assicuro che in questa regione non si farà neanche un inceneritore'. Dopo lo scontro di ieri tra Di Maio e Salvini , adesso interviene il presidente della Camera. Che prende le parti del grillino ...

Traffico di Rifiuti e appalti - maxi inchiesta della Procura di Napoli : La Procura di Napoli sta indagando su presunti «traffici organizzati di rifiuti, realizzati nel quadro di una vasta e ramificata attività di illecito condizionamento delle funzioni...

Assolto Manlio Cerroni : "Per discarica Malagrotta nessun traffico di Rifiuti" : È stato Assolto "per non aver commesso il fatto" Manlio Cerroni, l'ex patron della discarica di Malagrotta accusato dal 2014 di essere capo e promotore di un sodalizio criminoso che si è arricchito smaltendo il rifiuti sin dagli anni Cinquanta in un regime di assoluto monopolio.Per i giudici, infatti, non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Cerroni, 92 anni ...

Manlio Cerroni - proprietario della discarica di Malagrotta - è stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti : Manlio Cerroni, 91 anni, è stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Cerroni, che è molto famoso a Roma e nel Lazio, era stato a lungo presidente del consorzio Colari, la società di gestione della

Tutti assolti al processo Cerroni - l'ex patron di Malagrotta e gli altri imputati erano accusati di traffico illecito di Rifiuti : Tutti assolti. Finisce così il primo grado di giudizio del processo che vedeva imputati l'ex 'ras' delle discariche romane Manlio Cerroni, i suoi collaboratori Francesco Rando e Piero Giovi, l'ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi, Giuseppe Sicignano, già supervisore delle attività operative svolte presso gli impianti di Cecchina, Luca Fegatelli, già dirigente dell'area rifiuti della Regione Lazio e per ...

Lombardia : ok commissione antimafia indagine su traffico Rifiuti e incendi (2) : (AdnKronos) - Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.20 dello statuto d’autonomia e nell’art.42 del regolamento generale del Consiglio regionale, "le commissioni svolgono indagini conoscitive per acquisire notizie e documenti di interesse per l’attività del Consiglio regionale e, a tal fine, proc

Lombardia : ok commissione antimafia indagine su traffico Rifiuti e incendi : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - E' stata approvata oggi all’unanimità in commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia, la proposta di istituire una indagine conoscitiva sullo stoccaggio e il traffico illecito di rifiuti, con riferimento all’aumento dei casi di

Corruzione e traffico di Rifiuti Manette per quattro carabinieri : Grazie Roma. O meglio “grazie ai carabinieri del Comando tutela ambientale (Noe, ndr) che hanno scoperto una falla al loro interno”, ha dichiarato a conclusione dell'indagine il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino, per l'operazione portata a termine dai carabinieri della capitale e incentrata su un traffico di rifiuti con Bologna. Segui su affaritaliani.it

Roma : 6 arresti per traffico illecito di Rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Pavia - incendio capannone di Corteolona : 6 arresti. Smantellata rete di traffico illecito di Rifiuti : I carabinieri forestali del gruppo di Milano e di Pavia e della compagnia carabinieri di Stradella (Pavia) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, 5 italiani e un rumeno, di età compresa tra i 40 ed i 55 anni, ritenuti i responsabili, a vario titolo, dei reati di incendio doloso, gestione illecita di rifiuti, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

